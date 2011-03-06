1035 گفتمان دانشجویی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی علیزاده گفت: این گفتمانها با مشارکت اداره‌کل تبلیغات اسلامی استانها، هیئات‌ مذهبی، دانشگاه‌ها و مدارس برگزار شده است که از مجموع این گفتمانها، دو سوم آن را ادارات کل تبلیغات اسلامی استانهای کشور برگزار کرده‌اند.

وی همچنین به طراحی سایت گفتمان دانشجویی و افتتاح آن در سال آینده و تأسیس بانک اساتید گفتمان دانشجویی اشاره کرد و اظهار داشت: این گفتمانها باید به سطح حوزه‌های علمیه و برخی مراکز دیگر که توانایی یرگزاری آن را دارند راه پیدا کند. به همین دلیل در اساسنامه این مسئله گنجانده شده است.

علیزاده از برگزاری موفق کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه‌ها توسط معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و تصریح کرد: گفتمانهایی که در موضوعات مشترک در مناطق مختلف کشور و با اساتید و دیدگاه‌های متفاوت برگزار شده است، به زودی مکتوب و منتشر می‌شومد.

وی نقد وهابیت، جنگ نرم و تبیین ابعاد آن، معیارهای کرسیهای نظریه‌پردازی، فضای مجازی و نحوه استفاده از آن، عرفانهای نوظهور، بررسی ابعاد فتنه سال 88 و نقش ولایت در هدایت اذهان را از جمله موضوعات گفتمانهای دانشجویی عنوان کرد و یادآور شد: در تلاش هستیم سال آینده یک کارگاه آموزشی ویژه اساتید گفتمان‌های دانشجویی برگزار کنیم.