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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

ونگر:

تصمیم اشتباه داور روی سرنوشت قهرمانی آرسنال تاثیرگذار است

تصمیم اشتباه داور روی سرنوشت قهرمانی آرسنال تاثیرگذار است

سرمربی تیم فوتبال آرسنال پس از اینکه گل صحیح این تیم در دیدار با ساندرلند به اشتباه مردود اعلام شد به انتقاد از داور این مسابقه پرداخت و گفت اینگونه تصمیمات می تواند به بهای از دست رفتن قهرمانی برای تیم او بینجامد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال شنبه شب در حالی که می توانست با برتری مقابل ساندرلند به یک امتیازی منچستریونایتد برسد مقابل این تیم در دیداری خانگی متوقف شد. این در حالی است که آندره آرشاوین یک بار برای توپچی ها گل زد اما داور دیدار به اشتباه گل این بازیکن روسی را مردود اعلام کرد.

آرسن ونگر در نشست خبری پایان این دیدار اظهار داشت: واقعا متنفرم از اینکه در خصوص این موارد صحبت کنم. چه می توان گفت؟ ما در بازی با ساندرلند عملکرد خوبی داشتیم و به نظر من گل آرشاوین به اشتباه مردود اعلام شد.

سرمربی آرسنال در ادامه گفتگو با بی بی سی، اظهار داشت: این اشتباهات می تواند بر سرنوشت قهرمانی آرسنال در رقابت های لیگ برتر تاثیر بگذارد. من احساس می کنم در مورد بازی ما عدالت رعایت نشده است.

ونگر در پایان گفت: من واقعا از عملکرد تیمم در دیدار با ساندرلند خوشحالم. ما خیلی خوب بازی کردیم البته می بایست در یک سوم پایانی زمین حریف، عملکرد بهتری می داشتیم.

کد مطلب 1267852

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