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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

ابوزهری خبر داد:

طرح جامع حماس برای آشتی ملی فلسطین

طرح جامع حماس برای آشتی ملی فلسطین

سخنگوی جنبش اسلامی حماس در نوار غزه از تدوین طرحی جامع از سوی این جنبش برای آشتی با جنبش فتح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "سامی ابوزهری" با اعلام این مطلب گفت : هر چند فتح و حماس اختلافاتی را با هم دارند اما ما فکر می کنیم برای مقابله با ناآرامیها یک جبهه واحد مورد نیاز باشد.

سخنگوی حماس در ادامه افزود : ما برای آشتی طرح جامعی داریم که هدف از آن بازسازی وضعیت داخلی فلسطین برای رسیدن به وحدت ملی است.

وی اضافه کرد که در این طرح نکته مبهمی وجود ندارد و بنابراین هیچ بهانه ای برای مخالفت با آن وجود نخواهد داشت. این طرح در آینده نزدیک در اختیار تمام گروه های فلسطینی قرار می گیرد.

کد مطلب 1267853

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