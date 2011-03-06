طرح جامع حماس برای آشتی ملی فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "سامی ابوزهری" با اعلام این مطلب گفت : هر چند فتح و حماس اختلافاتی را با هم دارند اما ما فکر می کنیم برای مقابله با ناآرامیها یک جبهه واحد مورد نیاز باشد.

سخنگوی حماس در ادامه افزود : ما برای آشتی طرح جامعی داریم که هدف از آن بازسازی وضعیت داخلی فلسطین برای رسیدن به وحدت ملی است.

وی اضافه کرد که در این طرح نکته مبهمی وجود ندارد و بنابراین هیچ بهانه ای برای مخالفت با آن وجود نخواهد داشت. این طرح در آینده نزدیک در اختیار تمام گروه های فلسطینی قرار می گیرد.