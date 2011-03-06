  1. استانها
  2. قم
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۷

بنا به مهر خبر داد:

عدم شرکت ملی پوشان کشتی در جام یادگار امام با مجوز فدراسیون بود

عدم شرکت ملی پوشان کشتی در جام یادگار امام با مجوز فدراسیون بود

قم - خبرگزاری مهر: سرمربی کشتی فرنگی ایران با بیان اینکه پیکارهای جام یادگار امام از سطح خوب و عالی برخوردار است عدم شرکت کشتی گیران مطرح کشور در این مسابقات را با مجوز فدراسیون کشتی اعلام کرد.

محمد بنا در حاشیه پیکارهای سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام که از روز شنبه در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم با حضور کشتی‌گیران داخلی و خارجی در حال برگزاری است، در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، بیان داشت: بعضی از کشتی‌گیران مطرح از جمله سوریان، امیر علی اکبری، امید نوروزی، سعید عبدالعلی، ‌محسن حاجی‌پور، طالب نعمت‌پور، فرشاد علی‌زاده ‏، بابک قربانب و بشر باباجان‌زاده به علت خستگی ناشی از شرکت جام جهانی کشتی با مجوز فدراسیون در این مسابقات حضور ندارند.

وی اظهار داشت: شرکت این افراد در جام یادگار امام از لحاظ اصول علمی نیز صحیح نیست و این افراد در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان نیز شرکت نخواهند کرد.

قهرمانان جام یادگار امام به تیم ملی دعوت می‌شوند

وی در ادامه با بیان اینکه پیکارهای سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در سطح بسیاری خوبی قرار دارد، افزود: یکی از مراحل شناسایی کشتی گیران فرنگی‌کار با استعداد در تیم ملی، همین پیکار‌ها نیز می‌تواند باشد که اگر فرد از لحاظ شرایط مبارزاتی و کسب عنوان قهرمانی واجد الشرایط باشد می‌تواند در ترکیب تیم ملی قرار بگیرد.

وی بیان داشت: سطح کیفی مسابقات جام یادگار امام بسیار خوب است و تمام کشتی گیران و تیم‌های شرکت کننده قدرتمند و توانمند هستند و خوشبختانه تا کنون در سه وزن 96، ‌66 و 55 ایران توانست سه مدال طلا را کسب کند.

لازم به ذکر است، نواخته شدن به هنگام قهرمانی بهرام‌پور در وزن 55 کیلو گرم موزیک "خونه مادر بزرگه" نواخته شد که تماشاگران با این موزیک همراهی کردند.

روبرت خیراخوسیال پس از باختش مقابل سامان عبدولی، کشتی‌گیر 55 کیلوگرم وی را هل داد که با اعتراض تماشاگران حاضر در سالن مواجه شد و درنتیجه عذر خواهی کرد.

کد مطلب 1267855

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها