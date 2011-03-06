400 سکه تاریخی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد هادی زاهدی، صبح یکشنبه در گفتگو با خبر نگاران افزود: این سکه‌ها که توسط عبدالحسین زعفرانی، کارشناس و مجموعه دار سکه های ماشینی ایران به این گنجینه اهداء شده اند متعلق به دوره های ایلخانان مغول، تیموریان، آل مظفر و آل جلایر بوده و نیز مجموعه نسبتا کاملی از سکه های ماشینی پهلوی دوم و جمهوری اسلامی را شامل می شوند که در نوع خود نفیس و ارزشمند هستند.

وی خاطر نشان کرد: جنس این سکه ها از نقره، مس، آلومینیوم، برنز، برنج، استیل و مس نیکل است.

وی با بیان اینکه سکه‌های تاریخی اهدایی در شهرهای مختلف مانند اصفهان، شوشتر، هویزه، تهران، داراب، شوش و ایذه ضرب شده اند افزود: قدیمی ترین سکه این مجموعه، سکه ای مربوط به دوره سلیمان ایلخان مغول است که در سال743 هجری قمری، ضرب شده است.

گنجینه تمبر، اسکناس ‌و مسکوکات موزه آستان قدس رضوی با بیش از 25 هزار سکه از دوره‌های مختلف تاریخی ایران و سایر کشورهای جهان به عنوان یکی ازغنی ترین موزه های سکه ایران ‌پایگاهی‌ارزشمند برای ‌محققان و پژوهشگران و باستان شناسان برای مطالعات تاریخی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی محسوب می شود.

