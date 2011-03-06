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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۰۳

400 سکه تاریخی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد

400 سکه تاریخی به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: گنجینه‌ای ارزشمندی بالغ ‌بر چهارصد سکه از دوره های مختلف تاریخ ایران به گنجینه تمبر، اسکناس‌و مسکوکات موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد هادی زاهدی، صبح یکشنبه در گفتگو با خبر نگاران افزود: این سکه‌ها که توسط  عبدالحسین زعفرانی، کارشناس و مجموعه دار سکه های ماشینی ایران به این گنجینه اهداء شده اند متعلق به دوره های ایلخانان مغول، تیموریان، آل مظفر و آل جلایر بوده و نیز مجموعه نسبتا کاملی از سکه های ماشینی پهلوی دوم و جمهوری اسلامی را شامل می شوند که در نوع خود نفیس و ارزشمند هستند.

وی  خاطر نشان کرد: جنس این سکه ها از نقره، مس، آلومینیوم، برنز، برنج، استیل و مس نیکل است.

وی با بیان اینکه سکه‌های تاریخی اهدایی در شهرهای مختلف مانند اصفهان، شوشتر، هویزه، تهران، داراب، شوش و ایذه ضرب شده اند افزود: قدیمی ترین سکه این مجموعه، سکه ای مربوط به دوره سلیمان ایلخان مغول است که در سال743 هجری قمری، ضرب شده است.

گنجینه تمبر، اسکناس ‌و مسکوکات موزه آستان قدس رضوی با بیش از 25 هزار سکه از دوره‌های مختلف تاریخی ایران و سایر کشورهای جهان به عنوان یکی ازغنی ترین موزه های سکه ایران ‌پایگاهی‌ارزشمند برای ‌محققان و پژوهشگران و باستان شناسان برای مطالعات تاریخی، سیاسی، جغرافیایی و فرهنگی محسوب می شود.
 

کد مطلب 1267857

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