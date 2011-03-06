آموزش 96 هزار شاغل در بخش صنعت و معدن

به گزارش خبرگزاری مهر، ثریا ظفری با بیان اینکه سال گذشته 23 استان در این طرح شرکت کردند، افزود: در سال آینده آموزش شاغلین بخش صنعت و معدن کشور با بسته های آموزشی جدید از مرز حدود 30 هزار نفر خواهد گذشت.

وی که به تازگی تقدیر نامه مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده و همچنین وزیر صنایع و معادن را به جهت مشارکت فعال در برگزاری سومین اجلاس وزرای کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی دریافت کرده است، برگزاری این کنفرانس را بسیار موفقیت آمیز خواند و در این زمینه تشریح کرد: در این کنفرانس جلساتی را با وزرای برخی از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی از جمله اردن ، گینه بیسائو ، افغانستان و تونس در زمینه مبادلات محصولات صنعتی ، معدنی ومواد اولیه و تحکیم روابط اقتصادی برگزار کردیم.

وی افزود : در این همایش همچنین دفترامور بانوان وخانواده وزارت صنایع و معادن ، با برپایی سه غرفه از دستاوردها و توانمندیهای صنعتی و معدنی بانوان این عرصه در قالب نمایشگاه توانمندیهای زنان کشورمان، ، که پر بیننده ترین بخش این نمایشگاه به شمارمی رفت توانست عنوان برترین غرفه نمایشگاه را به خود اختصاص داده و تقدیر نامه مشاور رییس جمهور و رییس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری را از آن خود کند.

ظفری ادامه راه اندازی کمیته فنی – تخصصی بانوان صنعت و معدن درسال گذشته را از اقدامات موثر این دفتر برشمرد و افزود: این کمیته اکنون در نیمی از استانهای کشور فعال است و نمایندگان موسسه استاندارد ، دخانیات ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ، وزارت کار و امور اجتماعی ، مشاور و مدیران کار امور بانوان استانداریها ، سازمان فنی و حرفه ای و زنان مدیر واحدهای تولیدی اعضای اصلی کمیته را تشکیل می دهند.

وی هدف از ایجاد این کمیته را بررسی مشکلات بانوان کارگر و مدیر واحدهای تولیدی، تهیه بانک اطلاعاتی دقیق از مشخصات بانوان شاغل در واحدهای تولیدی ، برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی برای بانوان شاغل در این واحدها و شناسایی و معرفی بانوان مدیر و متخصص دانست وادامه داد: تاکنون بازدیدهایی را به این منظور در برخی استانهای کشور و واحدهای صنعتی و تولیدی برگزار کرده ایم و به برخی از مشکلات بانوان شاغل رسیدگی شده و پیشنهاداتی ارائه شده است.

مشاور وزیر صنایع و معادن در امور بانوان و خانواده، درادامه با اشاره به اجرای طرح جمع آوری مشکلات و نیازهای بانوان شاغل کارگر و کارمند حوزه صنعت و معدن خاطر نشان کرد: در این زمینه برخی نیازها و مشکلات شناسایی شد و برخی قوانین کار که نیاز به اصلاح یا تغییر دارند با بررسی های حقوقی و پس از تایید وزیر صنایع و معادن ، مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و موافقت مجلس شورای اسلامی اصلاح می شود. وی اینگونه اقدامات را باعث کاهش مشکلات زنان مدیر و کارگران حوزه صنعت و معدن برشمرد.