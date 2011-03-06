فرماندار جدید گنبد کاووس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، امام جمعه گنبدکاووس صبح یکشنبه در نشست فرمانداری، ضمن قدردانی از تلاش های فرماندار سابق این شهرستان، برلزوم ادامه راه ایشان ازسوی فرماندار جدید بالاخص درجهت تقویت وحدت و صمیمیت موجود بین آحاد مختلف مردم و مسئولان و نیز توسعه و عمران همه جانبه این شهرستان تاکید کرد.

حجت الاسلام محمدحسین سبحانی دراین خصوص با قدردانی از تلاش های فرماندار سابق این شهرستان و با تاکید بر ضرورت ادامه راه ایشان از سوی فرماندار جدید، به تحولات اخیر برخی کشورهای اسلامی اشاره کرد و گفت: تحولات در این کشورها از انقلاب اسلامی ایران نشات گرفته است.



آخوند عبدالباسط نوریزاد امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس نیز دراین آیین طی سخنانی با قدردانی از تلاش های فرماندار سابق این شهرستان، به اهمیت خدمت به مردم دردین مبین اسلام اشاره کرد و گفت: اعمال و کارهای ما زمانی مورد قبول خداوند است که فقط درجهت رضای او و بندگانش باشد.



وی با اشاره به برخی خدمات فرماندار سابق گنبدکاووس، این خدمات را درنزد مردم فراموش نشدنی خواند و افزود: حفظ وحدت و تلاش برای تقویت آن بین آحاد مختلف مردم از مهمترین اقدامات فرماندار دراین منطقه بوده است که لازم است از سوی فرماندار جدید نیز مورد توجه قرار گیرد.



محمدرضا شهرکی رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس نیز در این آیین طی سخنانی با قدردانی از تلاش های فرماندار سابق این شهرستان طی پنج سال گذشته، گفت: اطلاع رسانی دقیق از قانون هدفمندکردن یارانه ها، پیگیری رفع مشکلات شبکه های برق و آب شرب این شهرستان، افزایش ظرفیت ذخیره سازی غلات، بهبود وضعیت راههای ارتباطی و مواصلاتی بویژه درمناطق روستایی، پیگیری احداث پایانه مسافربری و تکمیل بیمارستان 96 تختخوابی از جمله اقدامات مهم و اثرگذار فرماندار بوده است.



درپایان این آیین که جمع کثیری از مسئولان و معتمدین شهرستان گنبدکاووس درآن حضور داشتند، حکم فرماندار جدید گنبدکاووس قرائت و ازخدمات فرماندار سابق این شهرستان نیز قدردانی شد.



شهرستان 290 هزار نفری گنبدکاووس درشرق استان گلستان واقع است.