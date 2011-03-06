4 پارک بزرگ در مشهد احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، سید محمد پژمان در حاشیه مراسم روز درختکاری در پارک بهار، افزود: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، تنها یک پارک بزرگ با نام ملت در مشهد وجود داشت در حالی که امروز در چهار نقطه شهر مشهد، چهار پارک بزرگ در دست احداث است.

وی اظهار داشت: شهرداری مشهد برای ایجاد شهری شاداب، زیبا و سالم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند و با تلاش های جاری در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد ایجاد فضاهای سبز ممتاز و مکان‌های تفریحی مناسب برای شهروندان و زائران، خواهیم بود.

وی در ادامه مهمترین راه ایجاد شهری شاداب و آرامش‌بخش را توسعه فضای سبز دانست و اذعان داشت: شهرداری این کلانشهر، با درک این موضوع مهم به درختکاری و توسعه فضای سبز، توجه ویژه‌ای دارد.

شهردار مشهد به افزایش سرانه فضای سبز شهر مشهد اشاره کرد و افزود: سرانه و توسعه فضای سبز امروز در پایتخت معنوی ایران، در حال نزدیک شدن به استانداردهای مناسب است .

پژمان تاکید کرد: در زندگی امروز شهری، درختکاری و توسعه سرانه فضای سبز شهری، بهترین راه برای ایجاد یک شهر پاک و داشتن مردمی سالم است.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم نقش بسیار گسترده‌ای در عرصه منابع طبیعی دارد، اظهار داشت: مشارکت فقط این نیست که در این هفته به درختکاری بپردازیم بلکه مردم باید این تفکر را داشته باشند که بدون منابع طبیعی، حیات ممکن نیست.

