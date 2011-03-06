به گزارش خبرنگار مهر، درویش جایگرین محسن هاشمی که دو روز پیش از سمت مدیریت شرکت راه آهن شهری استعفا داده بود شد. او پیش از این مسئولیتی در شرکت راه آهن شهری نداشته است.



مراسم تودیع و معارفه محسن هاشمی و درویش فردا با حضور تشکری هاشمی، معاون شهردار و جمعی از مدیران حمل و نقل عمومی برگزار می شود.

گفته می شود درویش پیش از این در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه مسئولیتهایی داشته است. این قرارگاه پیمانکار ساخت خط 7 متروی تهران است.

محسن هاشمی دو روز پیش پس از 17 سال مدیریت در شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) با ارسال نامه ای به محمدباقر قالیباف ضمن تشریح عملکرد خود و قدردانی از حمایت های شهردار تهران، محدودیت هایی را که مانع توسعه خدمات مطلوبتر به شهروندان تهرانی است را برشمرد و از سمت خود استعفا کرد که استعفای وی مورد موافقت شهردار قرار گرفت.

گفته می شود محسن هاشمی همچنان در هیئت مدیره مترو تهران باقی می ماند.