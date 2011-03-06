لرستان ؛ گذرگاه اصلی نفت کشور / پمپاژ روزانه 600 هزار بشکه

بهروز فردوسی در این رابطه در سخنانی اظهار داشت: منطقه لرستان بعنوان یکی از مناطق یازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از اهمیت و جایگاه ویژه ای در صنعت نفت کشور برخوردار است تا جایی که از آن بعنوان گذرگاه اصلی نفت کشور یاد می شود.

وی ادامه داد: قرار گرفتن این منطقه در مسیر خطوط لوله جنوب به شمال کشور، تأمین سوخت مورد نیاز لرستان و استان های همجوار و همچنین تأمین خوراک پالایشگاه های تهران، کرمانشاه، اراک و تبریز اهمیت منطقه را صد چندان کرده است.

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان با اشاره به اینکه روزانه بیش از 600 هزار بشکه نفت خام و فرآورده از خطوط نفت لرستان عبور می کند، گفت: در کل کشور حدود 14 هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت وجود دارد که تقریباً یک هزار کیلومتر از آنها در منطقه لرستان قرار گرفته است و این مسئله به خوبی نشانگر اهمیت این منطقه در صنعت نفت کشور است.

فردوسی اظهار داشت: حوزه استحفاظی منطقه لرستان نیز شامل چهار مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی، شهید سیفی، شهید عادلی و شهید قلندری و دو تأسیسات نفتی شهید کوگانی و شهید جعفرزاده می باشد که در این میان شهدای تنگ فنی یکی از بزرگترین واحدهای صنعت نفت و مراکز انتقال مواد نفتی در خاورمیانه به شمار می رود.

وی افزود: تنگ فنی به دلیل تنوع دستگاهها، حجم و ظرفیت انتقال دستگاهها، تعداد پرسنل و نقشی که در گردش صنعت نفت کشور دارد یک واحد مهم صنعتی و ملی محسوب می شود ودر واقع بطن اصلی خطوط لوله نفت جنوب به شمال کشور است.

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان ادامه داد: مواد نفتی از طریق سه خط 10 تا 30 اینچ وارد این مرکز می شود و پس از آن از طریق 6 خط به سایر مراکز و تأسیسات انتقال می یابد.

فردوسی با بیان اینکه همه خطوط به صورت 24 ساعته در حال بهره برداری هستند، گفت: با وجود اینکه در دوران جنگ تحمیلی خسارت بسیاری به مراکز انتقال نفت این منطقه وارد شده، اما بازسازی این مراکز به بهترین شکل ممکن انجام شد و در حال حاضر دارای ساختار و سازمان مناسب و کاملاً مدرن می باشند.

وی با اشاره به اقداماتی که در خصوص پایداری و ایمنی عملیات انتقال مواد نفتی در منطقه لرستان انجام شده است اظهار داشت: تعویض مخزن مواد آلوده نفت خام در تنگ فنی برای کاهش نشتی های احتمالی و رفع آلودگی های احتمالی آب روستاهای اطراف مرکز انتقال نفت از جمله اقداماتی است که در این خصوص انجام شده است.

فردوسی رونمایی تمام خطوط ورودی و خروجی توربین های انتقال نفت خام درشهدای تنگ فنی همراه با ترمیم نقاط خوردگی لوله ها را از دیگر اقدامات این منطقه عنوان کرد و بیان داشت: نصب دو دستگاه بوستر پمپ در مرکز انتقال نفت شهید سیفی در راستای افزایش انتقال نفت خام از این مرکز و بهره برداری از مخازن تعادلی فرآورده شهید قلندری برای بهره برداری مطلوب و ایمن از خطوط انتقال نفت نیز از دیگر اقداماتی است که برای پایداری و ایمنی عملیات انتقال مواد نفتی در منطقه لرستان انجام شده است.

وی همچنین به نصب و راه اندازی یک دستگاه توربین سولار در مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی بمنظور پمپاژ مستقیم نفت خام از تنگ فنی به مرکز برداسبی در منطقه کرمانشاه اشاره کرد و یادآور شد: بهره برداری از این توربین تأثیر زیادی در کاهش هزینه ها خواهد داشت.

معاون عملیات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه لرستان ادامه داد: با بهره برداری از این توربین، مرکز انتقال نفت شهید عادلی به تدریج از مدار خارج می شود که این اقدام در کاهش هزینه های تحمیل شده به شرکت نقش بسزایی دارد.

مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی لرستان یکی از مهمترین شریان های نفتی کشور است که روزانه حدود 600 هزار بشکه نفت خام و فرآورده های نفتی را پمپاژ می کند. این مرکز در سال 1338 احداث شده و در حال حاضر با سه خط ورودی 10، 16 و 30 اینچ نفت خام و فرآورده های نفتی و همچنین 6 خط خروجی در حال فعالیت است.

مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی استان لرستان علاوه بر تأمین سوخت چند استان کشور و کار تامین خوراک پالایشگاههای کرمانشاه، اراک، تهران و تبریز را نیز انجام می دهد.