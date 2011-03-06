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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۴

پرداخت 30 میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه به مددجویان کمیته امداد ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان ایلام از پرداخت بیش از 30 میلیارد ریال کمک هزینه جهیزیه به مددجویان این نهاد تا پایان سال جاری خبر داد.

ضیا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام با بیان اینکه مبلغ پرداختی جهیزیه به هر زوج 10 میلیون ریال است، اظهار داشت: این مبلغ جهیزیه به تعداد سه هزار نفر از مددجویان این نهاد که در نوبت دریافت کمک هزینه جهیزیه هستند پرداخت می شود.

وی همچنین بیان داشت: طی ماه گذشته 240 مورد جهیزیه به زوجهای تحت حمایت این نهاد در شاخه ها و مناطق مختلف استان پرداخت شده است.

رضایی همچنین تعداد کمک هزینه های جهیزیه از ابتدای سال جاری تاکنون را یک هزار و 500 مورد عنوان و افزود: علاوه بر پرداخت جهیزیه خدماتی مانند آموزش مهارتهای زندگی و خدمات مشاوره ای به زوجهای تحت حمایت امداد ارائه می شود.

وی گفت: هم اینک پنج هزار و 250 دانشجو و طلبه استان با حمایت این نهاد در مراکز آموزش عالی کشور به تحصیل اشتغال دارند.

وی افزود: علاوه بر این تعداد دانشجو و طلبه، بیش از 13 هزار و 500 دانش آموز نیز از خدمات این نهاد بهره مند هستند.

کد مطلب 1267867

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