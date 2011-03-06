خیز بلند فارس برای صنعتی شدن/ اقتصادی شکوفا در روزهای نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، فارس از جمله استانهائی است که طی30 سال گذشته همواره به نام استانی با پتانسیل کشاورزی شناخته شده و در این مدت هر ساله به طور مداوم رتبه های برتر تولید گندم و یا دیگر تولیدات بخش کشاورزی را به دست می آورد.

تکیه بیش از حد به بخش کشاورزی استان فارس باعث شد که توجه به حوزه صنعت در این استان چندان جدی گرفته نشود و در این رهگذر نیز تکیه صرف به بخش کشاورزی نیز که در دوره هایی به شکل سنتی و نه مدرن و مکانیزه صورت می گرفت باعث میشد که طی این سالها برخی منابع نیز به شدت با کاهش و یا فرسایش مواجه شوند.

کاهش منابع آبی در پی استفاده بخش کشاورزی با چاشنی خشکسالی و فرسایش خاک ازجمله مواردی بود که کشاورزی گسترده در استان فارس در پی داشت تا اینکه طی یکی دو سال اخیر رویکرد تغییر مسیر استان فارس از سمت کشاورزی صرف به سمت صنعت و استقرار کارخانجات و صنایع مادر در دستور کار مدیریت استان فارس قرار گرفت.

در این راستا مدیران ارشد استان تنها راه صنعتی شدن فارس را تغییر در نوع نگاه مدیران به سرمایه گذار و کارخانه داران دانستند که در این راستا اقدامات و تدابیر ویژه ای جهت حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی که قصد سرمایه گذاری در استان به ویژه بخش صنعت را داشتند پیش بینی و اجرا شد.

در اولین قدم به سمت صنعتی شدن فارس برگزاری همایش سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور در فارس در دستور کار قرار گرفت. این همایش سبب شد که بسیاری از سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج و سایر سرمایه گذاران با پتانسیلهای صنعتی و زیرساختهای استان فارس آشنا شوند.

عکس تزئینی است

در این مایبن نیز ایجاد پارک سرمایه گذاری از سوی استاندار فارس دنبال شد. پارک سرمایه گذاری باعث میشد که تمامی ارگانهای دست اندرکار برای صدور مجوز سرمایه گذاری در استان در یک مکان خاص تجمیع شده و روند صدور مجوزها با سرعت بیشتری دنبال شود.

این پارک در قدم اول مسیر بروکراسیهای اداری را سریعتر می پیمود و از خستگی و بی انگیزگی سرمایه گذاران با شتاب دادن بیشتر به مراحل اداری کار جلوگیری می کند ضمن اینکه سرمایه گذاران در این پارک می توانند به شکل ساماندهی شده و با کیفیت بهتری با پتانسیلهای استان فارس آشنا شوند.

شتاب هرچه بیشتر صنعتی شدن استان فارس حتی به بخش کشاورزی استان نیز کمک شایانی کرد و باعث شد کشاورزی نیز از حالت سنتی خود به سمت صنعتی شدن و مکانیزه حرکت کند و دراین مسیر استفاده از منابع مورد نیاز بخش کشاورزی نیز بهینه تر صورت گرفت.

تغییر برند فارس از کشاورزی به صنعتی

روند توسعه استان به گونه ای سرعت گرفت که از دهه فجر سال 88 تا دهه فجر سال 89 حدود 18 میلیارد ریال پروژه در استان فارس افتتاح شد که این رقم رکوردی بود در توسعه فارس که بیشتر این پروژه ها طرح ها بزرگی به شمار می روند.

در این رهگذر باید به این نکته نیز اشاره کرد که در راستای افتتاح پروژه های مختلف در استان طی سال جاری وضعیت اشتغال نیز تحت تاثیر قرار گرفته به گونه ای که تعهدات استان برای ایجاد 60 هزار فرصت شغلی نیز رنگ تحقق به خود گرفته است.

مسیرهای صنعتی شدن استان فارس با گامهای استوار به گونه ای تاکنون پیش رفته که هم اکنون جشنواره صنعت و معدن در استان در دست برگزاری قرار گرفته و به طور همزمان در استان فارس 170 طرح صنعتی و معدنی با سرمایه گذاری بیش از پنج هزار میلیارد ریال و اشتغال زایی بیش از سه هزار و 700 نفر مورد بهره برداری قرار می گیرد.

کارخانه سیمان لامرد با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 250 تن کلینکر با سرمایه گذاری هزار و 834 میلیارد ریال و اشتغازایی مستقیم 427 نفر، کارخانه ایران خودرو با ظرفیت مونتاژ 30 هزار دستگاه خودروی سواری، افتتاح نخستین واحد تولیدی ظروف یکبار مصرف گیاهی با ظرفیت تولید یک هزار و 400 تن و سبد پلاستیکی با ظرفیت تولید 700 تن با سرمایه گذاری حدود 20 میلیارد ریال، چهارمین کارخانه بزرگ تولید کاشیهای بدون لعاب با سرمایه گذاری 344 میلیارد ریال و اشتغالزایی مستقیم 120 نفر و.. حاصل تلاشی است که استان فارس را در مسیر صنعتی شدن قرار می دهد که در دومین جشنواره صعت و معدن استان فارس به بهره برداری می رسند.