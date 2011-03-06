ضعف آمریکا و گسترش دامنه فعالیت طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی دربارهرویکرد آمریکا در افغانستان نوشت: شش سال پیش، دولت افغانستان "عبدالجبار" را پشت میله های زندان انداخت و او را از پدر و هفت برادرش که همگی از اعضای طالبان بودند، جدا کرد.

وی پس از زندانی شدن در زندان "پل چارکی" در حومه شهر کابل گفت: تمام زندانیان از طالبان حمایت می کنند و من نیز حمایت خود را از شبه نظامیان اعلام می کنم. آنها پیروز جنگ در افغانستان خواهند بود.

به نوشته واشنگتن پست، زندان پل چارکی با 5 هزار زندانی ضعف آمریکا در قبال افراد بازداشت شده در افغانستان را به تصویر می کشد. صدها نفر از اعضای طالبان که توسط ایالات متحده بازداشت و به مقامات افغانی سپرده شدند در این زندان هستند زیرا زندانهای آمریکا با ظرفیت هزار و 350 نفر پر شده اند و ظرفیت لازم را برای زندانیان دیگر ندارند.

زندانیان نیز در مصاحبه های مختلف اعلام کردند: تمام زندانیان زندان پل چارکی از طالبان حمایت می کنند. از سوی دیگر زندانیان و مقامات افغانی از این زندان به عنوان مکان آموزش طالبان یاد می کنند زیرا زندانیان ارتباطات نزدیک و منظمی را با شبه نظامیان در خارج از این زندان دارند. همچنین مقامات سازمان اطلاعاتی افغانستان هفته گذشته اعلام کردند که زندانی 45 ساله ای مسئولیت یک بمبگذاری در یک خواربارفروشی در کابل را که تلفات بسیاری به همراه داشت، از سلول انفرادی خود هدایت کرد.

واشنگتن پست در ادامه این مطلب نوشت: مقامات ارتش آمریکا اعلام کردند که درصدد بازداشت افراد هستند که تصور می شود بسیار خطرناک باشند یا دارای اطلاعات بسیار مهم هستند.

همچنین از 3 هزار فردی که در آگوست تا ژانویه گذشته توسط نیروهای ائتلاف بازداشت شدند، 32 درصد برای حبس در زندان پل چارکی به مقامات افغانی سپرده شدند و تنها 4 درصد به زندان آمریکا منتقل شده اند. همچنین بیشتر از نیمی از افراد بازداشت شده در مراحل اولیه بازجویی آزاد شدند.

زندان فوق العاده سری پل چارکی در افغانستان به دوره اتحاد جماهیر شوروی باز می گردد و انتقال بازداشت شدگان افغانی الاصل به این مرکز به علت برداشتن فشار از دولت آمریکا است که با انتقادات شدید بین المللی برای نگهداری بازداشت شدگان بدون محاکمه یا منبع دیگر قانونی روبرو شده است