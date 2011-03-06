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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

معاون برنامه ریزی رئیس جمهور:

میزان افزایش حقوق کارمندان فعلا معلوم نیست

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه میزان افزایش حقوق سال آینده کارمندان فعلا معلوم نیست، نرخ تورم موجود کشور را 11 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در واکنش به مطلبی با عنوان "افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان / مبلغ یارانه نقدی در سال 90 ثابت ماند" در مورخ 14/12/1389 توضیحاتی به شرح ذیل به دفتر خبرگزاری ارسال کرد:

"رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در میزگرد مطبوعاتی و رادیو - تلویزیونی اعلام کردند رشد فصلهای 1 و 6 لایحه بودجه سال 1390 که حدود 10 فعالیت را در بر می گیرد، حدود 6 درصد است که یکی از آن فعالیتها مربوط به حقوق و مزایا است و این امر به معنای افزایش 6 درصدی حقوق و مزایا نیست.

تعیین ضریب حقوق و مزایا تابع قوانین و مقررات است که در چارچوب اعتبارات مصوب انجام خواهد شد که این موضوع از سوی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد تائید زیاد قرار گرفت. بنابراین اعلام افزایش 6 درصدی حقوق و مزایا صحت نداشته و تکذیب می شود.

در خصوص آثار بودجه بر متغیرهای اقتصاد کلان هم اعلام شد لایحه بودجه سال 1390 موجب افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش ضریب جینی خواهد شد و پیش بینی های انجام شده هم حاکی است متوسط تورم برای سال آینده حدود 15-13 درصد است و در حال حاضر هم تورم حدود 11 درصد است."

توضیحات مهر

علاوه بر خبرگزاری مهر، خبرنگاران اکثر خبرگزاریها و روزنامه های کشور تیتر افزایش 6 درصد حقوق کارمندان برای سال 90 را از میان سخنان معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی انتخاب کردند.

به هرحال، قطعا بهار سال آینده مشخص می‌شود که میزان افزایش حقوق کارمندان 6 درصد است یا کمتر یا بیشتر. البته بعید است افزایش حقوق سال آینده کارمندان کمتر از 6 درصد باشد.

کد مطلب 1267872

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