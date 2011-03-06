میزان افزایش حقوق کارمندان فعلا معلوم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در واکنش به مطلبی با عنوان "افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان / مبلغ یارانه نقدی در سال 90 ثابت ماند" در مورخ 14/12/1389 توضیحاتی به شرح ذیل به دفتر خبرگزاری ارسال کرد:

"رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در میزگرد مطبوعاتی و رادیو - تلویزیونی اعلام کردند رشد فصلهای 1 و 6 لایحه بودجه سال 1390 که حدود 10 فعالیت را در بر می گیرد، حدود 6 درصد است که یکی از آن فعالیتها مربوط به حقوق و مزایا است و این امر به معنای افزایش 6 درصدی حقوق و مزایا نیست.

تعیین ضریب حقوق و مزایا تابع قوانین و مقررات است که در چارچوب اعتبارات مصوب انجام خواهد شد که این موضوع از سوی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مورد تائید زیاد قرار گرفت. بنابراین اعلام افزایش 6 درصدی حقوق و مزایا صحت نداشته و تکذیب می شود.

در خصوص آثار بودجه بر متغیرهای اقتصاد کلان هم اعلام شد لایحه بودجه سال 1390 موجب افزایش رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش ضریب جینی خواهد شد و پیش بینی های انجام شده هم حاکی است متوسط تورم برای سال آینده حدود 15-13 درصد است و در حال حاضر هم تورم حدود 11 درصد است."

توضیحات مهر

علاوه بر خبرگزاری مهر، خبرنگاران اکثر خبرگزاریها و روزنامه های کشور تیتر افزایش 6 درصد حقوق کارمندان برای سال 90 را از میان سخنان معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی انتخاب کردند.

به هرحال، قطعا بهار سال آینده مشخص می‌شود که میزان افزایش حقوق کارمندان 6 درصد است یا کمتر یا بیشتر. البته بعید است افزایش حقوق سال آینده کارمندان کمتر از 6 درصد باشد.