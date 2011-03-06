انقلاب آینده علیه تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، "دنی آیالون" در تلاش برای بهره برداری از شرایط کنونی منطقه گفت که انقلاب های منطقه احتمالا به تشکیلات خودگردان فلسطین خواهد رسید لذا بهتر است مقامات این تشکیلات باید توافقنامه طولانی مدت با اسرائیل امضا کنند.

وی افزود: فلسطینی ها همواره شیوه اشتباهی که در گذشته به کار می گرفتند را دنبال می کنند یعنی مطالبات حداکثری را مطرح و خود را برای کمترین امتیازدهی آماده می کنند.

خاطرنشان می شود انقلاب های عربی که از اوایل سال جاری میلادی در کشورهای منطقه آغاز شده است بیش از همه رژیم صهیونیستی را نگران کرده است و این رژیم پس از از دست دادن حسنی مبارک و زین العابدین بن علی هم پیمانان عرب خود اکنون نگران سقوط تشکیلات خودگردان فلسطین است.