کنسرت شوالیه آواز و تعویق برگزاری جایزه محمد نوری

به گزارش خبرنگار مهر ، طبق اخبار رسیده قرار بود یادمان و بزرگداشت هایی برای سه تن از اهالی موسیقی برگزارشود، برهمین اساس تجلیل از مقام استاد حسین دهلوی در تاریخ 15 اسفندماه توسط ارکستر آکادمیک تهران در تالار وحدت با حضور محمدرضا شجریان انجام شد و در ادامه قرار بود که در روز 17 همین ماه یادمان استاد پایور با آواز حمیدرضا نوربخش برگزار می شود اما به دلیل فوت پدر سعید ثابت سرپرست گروه پایور و برنامه ریزی بزرگداشت فرامرز پایور انجام نشد و دست آخر هم قرار بود که از تاریخ 18 تا 20 اسفند ماه یادمان محمد نوری با عنوان "آوازبا عشق" برگزار شود اما به گفته محمد سریر، به علت کسالت برخی از هنرمندان وعوامل اجرایی ارکستر ناگزیر به لغو این برنامه شده اند ولی قرار است که در بهار سال آینده و در زمانی مناسبی که تاریخ دقیق آن بزودی اعلام می شود این مراسم برگزار شود .

- علی ترابی سرپرست دفتر موسیقی هم خبر از برگزاری جشنواره موسیقی نواحی به طورهمزمان در دو شهر تهران و کرمان داده است و تاکید کرده که از گروه ها و افراد کمتر شناخته شده در حوزه موسیقی نواحی برای حضور در این جشنواره دعوت به عمل آمده است و قرار است نیمه دوم اردیبهشت ماه این جشنواره برگزار شود.

- پس از برگزار شدن کنسرت گروه موسیقی "شمس" به سرپرستی کیخسروپورناظری و آواز علیرضا قربانی در دو شب متوالی در دو سانس پرونده اجرای این گروه موسیقی در تهران بسته شد، تورکنسرت حسین علیزاده و مجید خلج پس از اجرا در قزوین ، گلستان و حافظیه شیراز از امروز به مدت دو روز در بندرعباس برگزار می شود، همچنین تور کنسرت گروه موسیقی قمر به سرپرستی نوید دهقان با آواز سالارعقیلی پس از اجرا در شهرهای مختلف ایران در هفته گذشته به همدان رسید و پس از دو شب اجرا در تالار ابن سینا این شهر به پایان رسید.

- شنیده ها حاکی از آن است که نخستین اجرای ارکستر موسیقی ملی به رهبری بردیا کیارس در سال 1390 با اجرای قطعاتی از استاد روح الله خالقی با عنوان "شب خالقی" برگزار می شود و قرار است در دومین اجرای سال آتی ارکستر، قطعاتی از آثار حسین علیزاده با تکنوازی ایشان به روی صحنه رود ،همچنین در ادامه یک اجرای ویژه از آثار کامکارها، فردین خلعتبری، حسن ریاحی و کامبیز روشن روان برگزار می شود.

- کنسرت شهرام ناظری از امشب به مدت 4 شب در سالن نمایشگاه برج میلاد برگزار می شود. ناظری به همراه گروه فردوسی که نخستین همکاری اش با ناظری برای اجرای کنسرت در تهران است به روی صحنه می رود؛ در برخی رسانه ها از برگزار کنندگان این کنسرت از عدم دعوت خبرنگاران انتقاد شده بود اما ناظری با تکذیب این موضوع گفت هدف این بوده که ازهمه رسانه ها دعوت شود.