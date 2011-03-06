کمیته امداد یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی صبح یکشنبه در دیدار با مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تصریح کرد: مسئولان کمیته امداد با بکارگیری منویات مقام معظم رهبری علاوه بر خدمات مادی همچون مسکن ، جهیزیه و ایجاد اشتغال برای مدد جویان به برنامه های فرهنگی توجه ویژه داشته باشند.

امام جمعه ایلام نهاد کمیته امداد را یادگار ارزشمند امام خمینی (ره) دانست و گفت: این نهاد خدمات شایانی در ابعاد مختلف به اقشار نیازمند جامعه ارائه کرده است.

وی گفت: کمیته امداد امام خمینی می تواند با همکاری نهادهای دیگر با برپایی پرشور جشن نیکو کاری خدمت بیشتری به مدد جویان این نهاد ارائه دهد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام نیز گفت: طی سه سال اخیر پنج درصد از جمعیت مددجویان ایلامی کاسته شده است.

علیرضا ابراهیمی ادامه داد: در گذشته 20 درصد از مجموع جمعیت 540 هزار نفری استان ایلام تحت پوشش این نهاد حمایتی بوده است.

این مسئول اضافه کرد: اما اکنون با تلاش‌های انجام شده این رقم به معادل 15 درصد از جمعیت استان ایلام رسیده است.

