حیات بیگانه کشف شد/ تصویر فسیل باکتریهای ناشناخته در میان شهابسنگها

به گزارش خبرگزاری مهر، "ریچارد هوور" یکی از زیست اخترشناسان مرکز پروازهای فضایی مارشال برای 10 سال به دور افتاده ترین مناطق زمین در آنتراکتیکا، سیبری و آلاسکا سفر کرده و به جمع آوری و مطالعه بر روی شهاب سنگهایی پرداخته که در این مناطق بکر موجود بوده اند.

وی در یکی از نادرترین نمونه های شهابسنگی که به CI1 شهرت دارند، توانسته نمونه های فسیلی از حیات باکتریایی را کشف کند که بقایای ارگانیزمهایی به شمار می روند که زمانی زنده بوده اند، "هوور" معتقد است شاید این یافته نشانه ای باشد بر اینکه انسان در جهان تنها نیست.

"هوور" با تجزیه ذرات شهابسنگ در محیطی کاملا استریل با استفاده از ابزار پیشرفته به مطالعه بر روی سطوح شکستگی پرداخت. دو نمونه پیشرفته از میکروسکوپهای الکترونی ابزارهایی بودند که به وی امکان دادند سطح شکست سنگهای کیهانی را به دقت مطالعه کرده و بقایای فسیلی آن را بررسی کند.

وی دریافت نمونه فسیلی کشف شده چندان با نمونه باکتری هایی که بر روی زمین یافت می شوند، متفاوت نیستند. بیشتر فسیلهای یافته شده شبیه باکتری های زمینی هستند اما تعدادی نمونه کاملا ناشناخته نیز در میان آنها دیده می شود.

بسیاری از دانشمندان نتیجه این تحقیقات را شگفت انگیز و به دور از انتظار توصیف کرده اند. با این همه در حال حاضر از 100 متخصص و پنج هزار دانشمند دعوت شده تا به بررسی نتایج به دست آمده از مطالعات هوور پرداخته و نظرات نهایی خود را اعلام کنند.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، "ست شوستاک" اخترشناس ارشد موسسه SETI، موسسه ای که تمرکز و نیروی خود را برای یافتن حیات بیگانه متمرکز کرده است، می گوید برای پذیرفتن چنین ادعایی تردیدهای فراوانی وجود دارد اما شاید بتوان قبل از انتشار نظر دانشمندان و متخصصان درباره یافته های هوور، از این کشف به عنوان نشانه ای بالقوه از وجود حیات بیگانه نام برد.