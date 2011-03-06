تبلیغات ضددین اومانیستهای بریتانیا در ایستگاههای قطار ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، انجمن اومانیستهای بریتانیا که در آگهیهای خود بیدینی و اذعان به آن را ترویج میکند از ممنوعیت نصب این آگهیها در برخی از اماکن عمومی ابراز شگفتی کرده است و مدعی شده که سانسور این آگهی اقدامی مضحک است.
اندرو کوپسون مدیر اجرایی انجمن اومانیستهای بریتانیا اظهار داشت: اگرچه قانون کفرگویی در بریتانیا تصویب نشده اما اصول آن درحال اجرا است.
در آگهیهای این انجمن از مردم خواسته شده که گزینه "بیدین" را در آمار و سرشماری سال 2011 انتخاب کنند.
این ممنوعیت به دنبال توصیه کمیته مسئول بررسی استانداردهای تبلیغ و ممانعت از تبلیغ آگهیهایی که به طور بالقوه موجب اهانت میشوند صورت گرفته است. این آگهیهای ضد دین از هفته جاری روی 200 اتوبوس در شهرهای لندن، منچستر، لیدز، نیوکسل، بیرمینگهام کاردیف و اکستر نصب میشوند.
این انجمن مدعی شده که بسیاری از مسیحیانی که در سال 2001 گزینه مسیحی را برای دین خود انتخاب کردهاند علل فرهنگی را بیش از علل دینی مورد توجه قرار دادهاند.
قرار است سرشماری بریتانیا روز 27 مارس (7 فروردین) انجام شود.
به گزارش مهر، انجمن اومانیستهای بریتانیا چندی پیش اومانیستهای بریتانیا پیش از این نیز با تشکیل ستاد آگهی ابتدا روی اتوبوسهای لندن در بریتانیا و سپس در چندین کشور اروپایی دین را به چالش کشیدند. در بریتانیا 800 اتوبوس در سراسر کشور با آگهی " خدا نیست" تردد میکردند، این اقدام با واکنشهای شدیدی میان رهبران دینی رو به رو شد. از سوی دیگر بسیاری برای مقابله به مثل فضای تبلیغاتی روی سیستم حمل و نقل بریتانیا را به آگهی " خدا هست" اختصاص دادند.
پس از آن نیز این انجمن با آگهیهای خود روی اتوبوسهای چهار بزرگ بریتانیا آموزش دین والدین به کودکان را مورد انتقاد قرار داده بود. رهبران مسلمان و مسیحی بریتانیا نسبت به این آگهی موضع گیری کرده و آن را گستاخانه و نفاق انگیز توصیف کردند.
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