نگران "حادثه بزرگ" در تهران هستم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمدی نژاد در مراسم سالروز درختکاری و همزمان با آن افتتاح 2 هزار هکتار درختکاری پیرامون شهر تهران گفت: درخت در چرخه زیست انسان نقش مهمی دارد و بهترین نگاه دارنده آب و طراوت محیط خود درخت است.

وی درخت را یکی از عوامل افزایش بارندگی عنوان کرد و گفت: ارتباط درخت با آسمان خود عاملی برای بارش بیشتر شده و این رابطه موجب سرسبزی افزون تر می شود.

رئیس جمهور در ادامه حفظ و توسعه درختکاری را یک ماموریت مستمر دانست و گفت: کاشتن درخت در مقیاس مذکور بزرگترین هدیه به مردم تهران و به دلیل پیوستگی زیست محیطی در جهان هدیه به تمام مردم جهان است.

وی با اعلام حمایت از این امر به برخی مشکلات مختلف مردم اشاره کرد و گفت ابتدا باید مشکلات شهر تهران شناسایی و سپس به دنبال راه حل برای آن باشیم.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به آلودگی هوای شهر تهران گفت: یکی از منابع اصلی تولید آلودگی حمل و نقل است که باید در راستای گسترش حمل و نقل عمومی اقدام شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در شهر تهران برای گسترش حمل و نقل گفت: این گسترش حمل و نقل خوب بوده اما سرعت تحولات ترافیکی همچنان جلوتر از رشد حمل و نقل عمومی است.

رئیس جمهور بر یافتن راهکارهای جدید برای جلو افتادن از تحولات ترافیکی تاکید کرد.

وی منبع آلودگی تهران را وسایل گرمایشی در شهر عنوان کرد و گفت: حمل و نقل شهری عامل آلودگی ها است ولی باید توجه داشت که مصرف گرمایشی مردم 3 الی 4 برابر سوخت حمل و نقل شهری است که در این راستا به مردم نیز توصیه کردیم دستگاه های تولید گرمایش را تنظیم کنند.

احمدی نژاد در ادامه با طرح این سئوال که تا کی شهرداری ها باید برای فضای سبز رفع آلودگی و حمل و نقل عمومی هزینه های سنگین را متقبل شود؟گفت: عامل کلیدی مورد غفلت واقع شده این است که چرا باید 8 میلیون نفر از جمعیت این کشور در 800 کیلومتر مربع که در واقع تهران است باید زندگی کنند.

رئیس قوه مجریه با طرح سئوالات دیگری مبنی بر اینکه چرا شیوه شهرسازی در تهران مورد بازنگری قرار نمی گیرد و چه کسی گفته است مردم در زندان هایی به نام آپارتمان زندگی کنند؟ تصریح کرد: من فکر می کنم راهی برای فرار از این موضوع وجود دارد و آن تخصیص بخش هایی از مساحت ایران به ویلایی کردن سکونت مردم است.

وی ادامه داد باید مدل شهرسازی را به گونه ای تدوین کنیم که خود مردم در زمینه ایجاد فضای سبز فعال شده و زندگی با کیفیتی را برای خود داشته باشند.

احمدی نژاد در ادامه با اشاره به ماده ای از قانون اساسی درباره اراده ایرانیان برای زندگی برای هر جایی که مطلوبشان بود، گفت: ما نمی توانیم جلوی مردم را برای ورود و سکونت به تهران بگیریم.

وی افزود: ما حتی نمی توانیم هزینه ها را بالا ببریم که سکونت در تهران مشکل شود و عده ای نتوانند به تهران بیایند زیرا با افزایش هزینه سکونت در تهران هزینه های خدمات شهری نیز افزایش می یابد و این فشار مضاعف به شهرداری هاست.

رئیس جمهور تاکید کرد: باید به شهرسازی و تغییر الگوی شهرداری بندیشیم. چه اشکالی دارد که تهران را به سمت شرق گسترش داده و دویست هزار هکتار از زمین های شرق تهران را برای 2 میلیون خانوار مسکن ویلایی بسازیم مشروط به اینکه به شکل باغی نگهداری شود.

احمدی نژاد به عوارض نوسازی که از درآمدهای شهرداری تهران است اشاره کرد و گفت: نباید عوارض ساختمان را بالا ببریم تا به آن وسیله روندهای غلط را اصلاح کنیم فشار اصلاح روند ها نباید به مردم وارد شود بلکه باید شرایطی را برای زندگی مردم مهیا کرد که خود متولی حفظ طبیعت شهر شوند.

وی در ادامه خطاب به شهرداری تهران توصیه کرد همانند دولت امور را به مردم بسپارد و همچنین ضمن اعلام حمایت از توسعه حمل و نقل شهری در تهران گفت: تا هر میزان که لازم دانستید از منابع خارجی برای این منظور استفاده نمایید.

رئیس جمهور در ادامه سخناش نسبت به 50 سال آینده شهر تهران هشدار دارد و گفت: کمتر شهری در مقیاس تهران در دنیا وجود دارد که مردم با بالاترین هزینه کمترین کیفیت زندگی در آپارتمان ها دارند.

احمدی نژاد در ادامه تصریح کرد: من علاوه بر این موضوعات نگران حادثه بزرگی در تهران هستم که همه صاحبنظران معتقدند که اتفاق خواهد افتاد ولی دعا می کنم که این اتفاق نیفتد ولی اگر چنین اتفاقی رخ دهد دولت به همراه شهرداری نخواهند توانست آن را جمع کنند زیرا هیچ دسترسی وجود ندارد.

وی در پایان خواستار طراحی یک اقدام انقلابی در زمینه مدل شهرسازی در تهران شد و از همه کسانی که در پروژه 2 هزار هکتاری درختکاری پیرامون تهران تقدیر و تشکر کرد.