به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با رویکردی میان رشته‌ای به بررسی اخلاق و آموزش و تدریس آن می‌پردازد.

اساتیدی از رشته‌های روانشناسی، ارتباطات، مدیریت و امور عمومی و فلسفه در این نشست ابعاد مختلف اخلاق و آموزش آن را مورد بررسی قرار می‌دهند.

نحوه آموزش اخلاق به دانشجویان مقاطع پائین دانشگاهی بر اساس تجارب اساتید رشته‌های مختلف در این نشست مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در این نشست وین فیکوآ استاد روانشناسی از دانشگاه میشیگان غربی به بررسی آزمونهای اخلاقی و شبیه‌سازی مسائل اخلاقی برای دانشجویان می‌پردازد. دوراهی‌های اخلاقی و چگونه مواجهه افراد با آن مورد توجه این استاد دانشگاه خواهد بود.

کیت رینو از دانشکده ارتباطات میشیگان غربی و سندرا بوردن استاد ارتباطات نیز از منظر رشته خود به بررسی نحوه مواجهه با مسائل و چالشهای اخلاقی می‌پردازند.