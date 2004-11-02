ساماندهي روز بازار و شب بازارهاي مشهد

به گزارش خبرگزار مهر، به نقل از روابط عمومي شهرداري مشهد دكتر سيد محمد طباطبايي افزود: بر اساس مصوبه شوراي شهر، شهرداري بايد تا دو ماه ديگر نسبت به ساماندهي روز بازارها و شب بازارها اقدام كند.

وي گفت: در شرايط فعلي شب بازارها و روزبازارها كه عمدتا در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) هستند مشكلات و معضلات فرهنگي و اجتماعي براي مشهد بوجود آورده اند.

وي به استناد به گزارش ارگانهاي نظامي و قضايي مشهد افزود: برخي دستفروشان در بازارها و شب بازارها به فعاليتهاي غير شغلي خود اشتغال دارند.

طباطبايي گفت: بر اساس بررسي هاي كارشناسي در ايام تابستان دو هزار نفر در روز بازارها و شب بازارها به دستفروشي مشغول بودند كه نود درصد اين افراد روستائياني هستند كه به مشهد مهاجرت كرده اند.

معاون خدمات شهري شهرداري مشهد گفت: در زمان حاضر 400 نفر در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) در قالب روز بازار و شب بازار فعاليت مي كنند.

وي افزود: در قالب طرح ساماندهي روز بازار و شب بازارها حاشيه بازار رضا و مكانهاي مناسب در اطراف حرم مطهر امام رضا (ع) و چند منطقه ديگر پيشنهاد شده است.

طباطبايي به طرح ساماندهي مشاغل مزاحم در مشهد اشاره كرد و گفت: از ابتداي طرح ساماندهي مشاغل در مشهد از سال 78 تاكنون 14 هزار مشاغل آلاينده مزاحم شناسايي شده است.

وي افزود: در اين چارچوب شش هزار بساطي، 686 وانت بار ساماندهي شده و يازده بازار ثابت، 48 بازار محله اي و 36 ميدان بار منطقه اي احداث شده است.