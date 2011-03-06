نامجو از عملکرد یک سال و نیمه در وزارت نیرو دفاع کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجید نامجو وزیر نیرو که برای پاسخگویی به محورهای استیضاح خود در مجلس حضور پیدا کرده بود با ارائه نمودارهایی به تشریح دستاوردهای وزارتخانه خود در عمل به وعده هایش پرداخت.

وزیر نیرو با بیان اینکه ظرفیت نصب شده نیروگاهها از مرز 60 هزار مگاوات عبور کرده است، گفت: شبکه انتقال فوق توزیع، طول شبکه توزیع، تعداد روستاهای برق دار کشور و راندمان نیروگاههای کشور روند رو به رشد داشته است.

وی افزود: صادرات برق به کشورهای همسایه 84.8 درصد رشد کرده است و وضعیت خصوصی نیروگاههای کشور که در شروع دولت دهم 15 درصد بود الان به 31 درصد رسیده است.

نامجو اضافه کرد: از نظر ظرفیت نصب شده در رده شانزدهم جهان قرار داریم ودر بخش های ظرفیت نامی نیروگاهها تبادل برق، راندمان برق و طول شبکه برق رتبه اول را در منطقه دارا هستیم.

وزیر نیرو با بیان اینکه با تمام کشورهای همسایه تبادل الکتریکی یعنی صادرات و واردات برق داریم، گفت: ظرفیت احداث شده نیروگاهها در کشور رشد 93 درصدی نسبت به برنامه سوم داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه آب و آبفا اشاره کرد و تصریح کرد: در سال 89 ذخایر مخازن سدها به 42 میلیارد متر مکعب رسیده است و شبکه آبیاری و زهکشی به 1813 رسیده است.

نامجو افزود: افزایش ظرفیت نیروگاههای برقآبی، ساماندهی رودخانه ها در بخش تغذیه مصنوعی، اجرای طرح تفکیک سرمایه ملی آب ، تامین آب شهری و افزایش جمعیت تحت پوشش آب شرب شهری به 1024 شهر رسیده است.

وزیر نیرو ادامه داد: در سال 89 ، 11 تصفیه خانه آب به ظرفیت کشور اضافه شده است و درصد هدررفت آب شهری علیرغم اضافه شدن روستاها به شهر به 28.9 درصد کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: انشعابات فاضلاب رشد خوبی کرده است و تعداد تاسیسات آب شیرین کن افزایش یافته و ظرفیت آنها به 400 هزار متر مکعب در روز رسیده است.

نامجو با تاکید بر اینکه برخی ازافرادی که به ما مراجعه می کردند می گفتند برای هر دوره وزارت اجرای یکی از این طرح ها کافی است به آبگیری سد کارون 4 به عنوان بلندترین سد بتنی منطقه اشاره کرد و گفت: در بخش اصل 44 این وزارتخانه عملکرد خوب و درخشانی داشته است و ما 27 شرکت را واگذار، 7 شرکت را ادغام و 7 شرکت را منحل کرده ایم و 42 شرکت نیز تا پایان دولت دهم واگذار می شوند.

وزیر نیرو به تدوین سند چشم انداز وزارت نیرو در راستای سند چشم انداز نظام اشاره کرد وگفت: برنامه ها و پروژه های ما بر اساس این سند تنظیم شده است و همچنین بسته سیاستی آب و برق در برنامه پنجم با توجه به انرژی های تجدید پذیر تدوین شده است.

وی در ادامه به ارائه گزارش در بخش های دیگری از حوزه عملکرد این وزارتخانه پرداخت و شروع موفقیت آمیز هدفمندی یارانه ها، تعیین تکلیف 84 شرکت در راستای اصل 44 ، انحلال یک شرکت مادر تخصصی در راستای کوچک سازی دولت ،فعال سازی شورای عالی آب با حضور رئیس جمهور، افرایش ظرفیت نصب شده نیروگاهی به بیش از 600 هزار مگاوات، افزایش یک درصدی راندمان نیروگاهها و کاهش نیم درصدی تلفات شبکه، راه اندازی آزمایشگاهی بورس برق، تصفیه بیش از 300 هزار میلیارد ریال از بدهی های برق به بانکها، توجه به اولویت های وزارت نیرو و تبدیل وضعیت 20 هزار نیروی این وزارتخانه را از دیگر دستاوردهای این وزارتخانه در دوره مدیریت خود دانست.

نامجو افزود: پروژه های ما اکنون بر اساس مزیت های سرزمینی تعریف می شود و ما شاهد رشد اعتبارات استانهای کمتر برخوردار و اتمام پروژه ها با پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد هستیم.

وزیر نیرو ایجاد 27 طرح جدید در لایحه بودجه سال 90 در مناطق کمتر توسعه یافته، تعیین شاخص های عدالت در شورای عالی آب و لحاظ کردن تصمیمات دولت در سفرهای استانی را از دیگر دستاوردهای این وزارتخانه دانست.

وی با تاکید به پایبندی خود به وعده های داده شده در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس اظهار داشت: تشکیل ستاد در زمان هدفمندی یارانه ها عمل به قانون و ضابطه مندی، حرکت در راستای اصل 44 و خصوصی سازی ، اصلاح الگوی مصرف، آموزش کارکنان ، مشارکت بخش خصوصی، تعامل با نمایندگان مجلس از جمله وعده های محقق شده در این وزارتخانه است.

نامجو ادامه داد: همیشه نباید ظرفیت خالی لیوان را دید چرا که کاهش ساخت نیروگاههای گازی از 30 ماه به 14 ماه ، اتمام 90 طرح از ردیف های بودجه سال 89 ، پیش بینی اتمام 100 طرح در سال 90 و پیش بینی شروع 100 طرح در لایحه بودجه 90 از جمله اقدامات بزرگ وزارت نیرو است.

وی افزود: افتتاح 15 سد در دو سال اخیر، واگذاری 800 هزار انشعاب آب ، برق دار شدن 18 هزار چاه کشاورزی از جمله دیگر اقدامات این وزارتخانه است.

وزیر نیرو در پایان تاکید کرد: وزارت نیرو دوره انتقالی را طی می کند و ما با اجرای اصل 44 در حال واگذار کردن تصدی هایمان هستیم و امیدواریم با همکاری نمایندگان برنامه ریزی مناسبی برای حل این مشکلات داشته باشیم.