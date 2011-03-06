به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مرتضی یزدخواستی صبح یکشنبه در نشست انجمن کارفرمایی شرکتهای خدماتی و هیئت امنا شهرکهای صنعتی با اشاره به اینکه مبلمان شهری به منزله استقرار میز و نیمکت در شهرکها نیست، اظهار داشت: از فروردین ماه سال آینده طرح جامع مبلمان شهرکهای صنعتی اصفهان عملیاتی می‌شود.

وی با بیان اینکه یک شهرک صنعتی پس از تامین امکانات اولیه مانند آب، برق و گاز و اینکه با داشتن شرایط و موقعیتهای مناسب به شهرک عادی، شهرک دارای مبلمان شهری و شهرک نمونه تبدیل شود، ادامه داد: طرح مبلمان شهری از طرف شرکت شهرکهای استان اصفهان مطرح شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه جدول‌گذاری معابر، فضای سبز، ایستگاه آتش‌نشانی، سیستم آبیاری قطره‌ای، مدیریت نظافت از خدمات مبلمان شهری است، افزود: همچنین تابلوهای تبلیغاتی مجزا، سالن اجتماعات و مسجد از دیگر خدمات مبلمان شهری برای یک شهرک است.

وی تاکید کرد: شهرکهای صنعتی از نظر کیفیت و امکانات موجود به درجات یک تا چهار تقسیم‌بندی می‌شوند.

یزدخواستی با اشاره به اینکه در حال حاضر شهرکهای صنعتی اشترجان، نائین، مورچه‌خورت، رنگ‌سازان و شهرک رازی به ایستگاه آتش‌نشانی مجهز شده‌اند، تصریح کرد: همچنین مشکلات زیرساختی شهرکها در حال حاضر در دست اصلاح و بررسی قرار دارد.

وی گفت: تبادل‌نظر، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی مسائل موجود در شهرکها برای حل مشکلات دارای اهمیت است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان با تاکید بر اینکه مفاهیم و جزئیات طرح جامع مبلمان شهرکهای صنعتی در فروردین ماه سال 1390 تعریف می‌شود، اضافه کرد: سپس این برنامه به همه شهرک‌های صنعتی استان اصفهان ابلاغ خواهد شد.

وی بیان داشت: گازرسانی و برق‌رسانی به شهرک کمشچه در دستور کار قرار دارد و تامین آب مورد نیاز برخی از دیگر از شهرکهای صنعتی در دست بررسی است.

یزدخواستی بیان داشت: گازرسانی و برق‌رسانی به شهرک کمشچه در دستور کار قرار دارد و تامین آب مورد نیاز برخی از دیگر از شهرکهای صنعتی در دست بررسی است.