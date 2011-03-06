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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۲۱

شورای عالی قرآن خراسان شمالی راه اندازی شد

شورای عالی قرآن خراسان شمالی راه اندازی شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان شمالی از راه اندازی شورای عالی قرآن خراسان شمالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سید کریم سجادی  پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی طرح کرسی ملی تلاوت اظهار داشت: این شورا در تمامی شهرستان های استان به ریاست فرمانداران تشکیل شده است و ریاست این شورا در استان بر عهده استاندار است.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ قرآن در جامعه راه حلی مناسب برای مصونیت جامعه در برابر تر فند های دشمنان است.

 
وی راه اندازی شورای عالی قرآنی استان را از ضروریات برشمرد و گفت: هدف از تشکیل این شورا توسعه فعالیت های قرآنی، استفاده مناسب از امکانات قرآنی استان و هماهنگی و تعامل بین دستگاه های فرهنگی و قرآنی استان است.
 
وی خاطر نشان کرد: انجام اثر بخش تر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویجی قرآن کریم، نظارت و ارزشیابی فعالیتهای قرآنی نظام مند، روز آمد، منطقی و کار ساز، بهبود و اصلاح مستمر در کمیتها و کیفیتها، بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل و همچنین جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف از دیگر ماموریتها و اهداف شورای عالی قرآنی در استان است.
کد مطلب 1267892

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