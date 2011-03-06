شورای عالی قرآن خراسان شمالی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سید کریم سجادی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی طرح کرسی ملی تلاوت اظهار داشت: این شورا در تمامی شهرستان های استان به ریاست فرمانداران تشکیل شده است و ریاست این شورا در استان بر عهده استاندار است.

وی تصریح کرد: ترویج فرهنگ قرآن در جامعه راه حلی مناسب برای مصونیت جامعه در برابر تر فند های دشمنان است.

وی راه اندازی شورای عالی قرآنی استان را از ضروریات برشمرد و گفت: هدف از تشکیل این شورا توسعه فعالیت های قرآنی، استفاده مناسب از امکانات قرآنی استان و هماهنگی و تعامل بین دستگاه های فرهنگی و قرآنی استان است.

وی خاطر نشان کرد: انجام اثر بخش تر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و ترویجی قرآن کریم، نظارت و ارزشیابی فعالیتهای قرآنی نظام مند، روز آمد، منطقی و کار ساز، بهبود و اصلاح مستمر در کمیتها و کیفیتها، بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل و همچنین جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف از دیگر ماموریتها و اهداف شورای عالی قرآنی در استان است.