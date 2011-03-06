کمک 46 میلیارد ریالی افراد نیکوکار به کمیته امداد استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امین فرزام صبح یکشنبه در همایش تجلیل از افراد خیر و نیکوکار بخش زرین آباد استان ایلام با اعلام رشد 44 درصدی کمکهای مردمی نسبت به سال گذشته گفت: در10ماهه سال جاری مبلغ 46 میلیارد ریال از خیرین در قالب حمایت حامیان ایتام،صدقات، زکات، جشنها و مناسبتها جمع آوری شده است .



وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان سال حدود یک میلیارد ریال جهت کمک به امر ازدواج نوعروسان تحت حمایت جمع آوری شود.



وی با اشاره به وجود 80 هزار مشترک طرحهای امداد در استان گفت: پیش بینی می شود در جشن نیکوکاری مبلغ هفت میلیارد ریال و تاپایان سال کل کمکهای مردمی به 60 میلیارد ریال برسد .



حجت اسلام موسوی امام جمعه دهلران نیز گفت: احسان و نیکوکاری در دین مبین اسلام از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است.

مرادیان رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش زرین آباد نیز گفت: در سال جاری برای احداث 95 واحد مسکونی مددجویان اعتباری بیش از یک میلیارد ریال از محل منابع امداد و تسهیلات و کمکهای خیرین در مناطق محروم این بخش هزینه شده است.