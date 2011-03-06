اختصاص بودجه 800 میلیون ریالی به انجمنهای دانشجویی علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حیدرعلی شایانفر با اعلام این خبر افزود: این مبلغ در طول سال جاری و از محل اعتبارات پژوهشی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی، به منظور حمایت از طرح های کاربردی انجمن های علمی دانشجویی پرداخت شده است.

وی افزود: مبلغ مورد نظر شامل طرح های دانشجویی 110 مرکز علمی کاربردی می شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی، محورهای حمایتی دانشگاه را مطالعات تحقیقاتی کاربردی، مسابقات علمی و نشست های تخصصی ذکر کرد و اظهار داشت: اختصاص این بودجه در دو مرحله انجام گرفت که در هر مرحله 400 میلیون ریال به انجمن های علمی دانشجویی ارائه کننده طرح، پرداخت شده است.