  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

اختصاص بودجه 800 میلیون ریالی به انجمنهای دانشجویی علمی کاربردی

اختصاص بودجه 800 میلیون ریالی به انجمنهای دانشجویی علمی کاربردی

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی از اختصاص 800 میلیون ریال بودجه تحقیقات کاربردی به دفاتر انجمن های علمی دانشجویی فعال مراکز آموزش عالی علمی کاربردی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حیدرعلی شایانفر با اعلام این خبر افزود: این مبلغ در طول سال جاری و از محل اعتبارات پژوهشی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جامع علمی کاربردی، به منظور حمایت از طرح های کاربردی انجمن های علمی دانشجویی پرداخت شده است.

وی افزود: مبلغ مورد نظر شامل طرح های دانشجویی 110 مرکز علمی کاربردی می شود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی، محورهای حمایتی دانشگاه را مطالعات تحقیقاتی کاربردی، مسابقات علمی و  نشست های تخصصی ذکر کرد و اظهار داشت: اختصاص این بودجه در دو مرحله انجام گرفت که در هر مرحله 400 میلیون ریال به انجمن های علمی دانشجویی ارائه کننده طرح، پرداخت شده است.

کد مطلب 1267895

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها