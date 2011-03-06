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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۳۱

برای دفاع از نامجو؛

رئیس جمهور وارد مجلس شد

رئیس جمهور وارد مجلس شد

محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران برای بررسی موضوع استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو و پاسخ به نمایندگان در این باره وارد مجلس شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو را در دستور کار جلسه علنی خود قرار داده است و دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران نیز برای پاسخ به نمایندگان دقایقی پیش به همراه جمعی از اعضای هیئت دولت وارد صحن علنی مجلس شد.

گفتنی است از آغاز جلسه علنی امروز بررسی استیضاح وزیر نیرو در دستور کار قرار گرفته و تاکنون 7 تن از نمایندگان موافق، مجید نامجو وزیر نیرو و یک تن از نمایندگان مخالف استیضاح سخنرانی کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه استیضاح وزیر نیرو مجید نامجو و چند تن از معاونان وی، صادق محصولی، علی اکبر صالحی و محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز حضور دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو با 45 امضا و 6 محور هفته گذشته تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد.

کد مطلب 1267897

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