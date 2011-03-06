آماده باش نیروهای امنیتی عربستان/ توطئه ریاض-منامه علیه شیعیان

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تلگراف در مطلب خود می نویسد: عربستان برای جلوگیری از شکل گیری هرگونه تجمع ضد حکومتی، نیروهای امنیتی خود را در تعداد چند ده نفری در مناطق مختلف شهر ریاض و دیگر شهرهای مهم مستقر کرده است.

در همین رابطه خبرهایی درباره موج گسترده بازداشت مخالفین حکومت عربستان که عموما از شیعیان این کشور هستند منتشر شده است.

در این راه، مقامات سعودی دست به بازداشت گسترده کسانی زدند که در تظاهرات اخیر القطیف شرکت کرده بودند. برخی از بازداشت شدگان در همان مکان برگزاری تظاهرات بازداشت شده اند.

بر همین اساس، دولت این کشور طرح آماده باش 10 هزار نفر از نیروهای امنیتی را برای مقابله با تظاهرات های ضد حکومتی تصویب کرده است.

این در حالی است که به نوشته ساندی تلگراف، پادشاه عربستان در تماس با همتای بحرینی خود به وی گفته است که اگر نمی توانید با جمعیت شیعه خود برخورد کنید ما این کار را انجام می دهیم.

به نوشته این روزنامه، در حالی که فراخوان برای برگزاری روز خشم در عربستان برای روز چهارشنبه هفته جاری شدت گرفته زنان حضور چشمگیری در این حرکت ضد دولتی دارند.

اما روز گذشته وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه ای برگزاری هرگونه تجمعی را ممنوع اعلام کرد. در این بیانیه آمده بود : سیستم موجود در عربستان اجازه هیچ تظاهرات، راهپیمایی و تحصن یا دعوت برای انجام آن را نمی دهد، زیرا مغایر با اصول شریعت اسلامی و عرف جامعه عربستان است. نیروهای امنیتی اجازه دارند که اقدامات لازم را برای مقابله با کسانی که سعی در اخلال در نظام دارند مبذول دارند و با این افراد مطابق مقررات برخورد شود.

وزارت کشور عربستان مدعی شده که این موضعگیری پس از آن صورت می گیرد که برخی تلاش کردند از طریق تظاهرات به اهداف نامشروع خود برسند.