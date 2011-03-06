نیازمند افزایش بودجه بنیاد حفظ آثار هستیم/ انتشار 100 عنوان کتاب در سال 89

سرهنگ حسن رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در سال جاری بودجه معاونت ادبی بنیاد تغییر نکرده، افزود: با این حال حمایت از نویسندگان آثار دفاع مقدس توسط بنیاد همچنان ادامه دارد زیرا ما چاره‌ای به جز انتشار کتاب نداریم،‌ نسل سوم و چهارم که جنگ را ندیده‌اند هم‌اکنون وارد میدان مدیریت شدند و باید با فرهنگ جهاد آشنا شوند و این مسئله جز در سایه مطالعه امکانپذیر نیست.

وی با اشاره به اینکه بودجه بیشتر نهادهای فرهنگی سه برابر شده، اضافه کرد: بودجه بنیاد با توجه به حجم کارهای انجام شده در آن بسیار پایین است. بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس تمام تلاشش را برای حفظ ارزش‌ها و انتقال آن به نسل بعد انجام داده و کتاب‌های بسیاری را در زمینه تدوین و منتشر می‌کند.

رسولی ادامه داد: در سال جاری بنیاد 100 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس منتشر کرده که با توجه به بضاعت مالی ما آمار بسیار مناسبی است.

وی با بیان اینکه برای محکم‌ کردن پایه‌های انقلاب نیازمند استفاده از ابزار ادبیات هستیم، گفت: در حال حاضر دائره‌المعارف دفاع مقدس در حال تدوین است که کتابی مرجع و بسیار مفید است.

معاون ادبیات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اینکه تا نقطه مطلوب کمی و کیفی آثار دفاع مقدس فاصله داریم، تاکید کرد:‌ این بنیاد علاوه بر کمیت به کیفیت آثار هم توجه و اهتمام ویژه دارد و به دنبال مکتوب کردن تاریخ شفاهی جنگ است اما نیاز به بودجه برای به سرانجام رسیدن مطلوب این کارها به وضوح احساس می‌شود.





