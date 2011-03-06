به گزارش خبرنگار مهر، ساختار آموزشی 6-3-3 سال گذشته در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب و به شورای عالی انقلاب فرهنگی رفت و سرانجام این طرح هفته گذشته به تصویب نهایی برای اجرا در سال تحصیلی آینده رسید.

اگرچه مسئولان آموزش و پرورش از آمادگی کامل خود برای اجرای این مصوبه خبر داده و معتقدند که تمام زمینه های لازم فراهم شده اما شواهد بیانگر آن است که هنوز برخی از زیربناهای اساسی این مصوبه علی رغم فرصت کوتاه و کمتر از هفت ماه فراهم نشده است. یکی از این امور که هنوز هیچیک از مسئولان آموزش و پرورش در مورد آن توضیحی نداده اند کمبود فضا در مدارس ابتدایی است. به طوری که فضای این مدارس برای سیستم پنج پایه تحصیلی پیش بینی شده است در حالی که با اجرای این مصوبه مدارس با مشکل کمبود فضا روبرو می شوند.

یکی از مدیران مدارس ابتدایی در این باره به خبرنگار مهر می گوید: " هم اکنون اکثر مدارس ابتدایی ما بر اساس دوره پنج سال تحصیلی بنا شده اند و کمتر مدرسه ای است که دارای کلاس و فضای خالی باشد، سئوالی که برای من و سایر مدیران همکارم در دوره ابتدایی پیش آمده این است که در صورت اجرای این مصوبه، کلاس ششم را چگونه دایر کنیم؟"

وی ادامه داد: " یکی از راه حلهای ممکن شاید این باشد که از تعداد ورودیهای پایه اول بکاهیم و به این ترتیب به تعداد کلاسهای درس پایه ششم اضافه کنیم، در این صورت سهمیه دانش آموزان در مدارس دیگر افزایش می یابد و باز هم به شکل زنجیره ای این مشکل ادامه پیدا می کند."

مدیر مدرسه دیگر در این باره می گوید: " تا کنون در جلساتی که در اداره یا سازمان در خصوص اجرای ساختار آموزشی برگزار شده اصلا به این نکته اشاره نکرده اند که باید چگونه و براساس چه فضایی دانش آموز در پایه ششم داشته باشیم."

کمبود معلم در دوره ابتدایی

جدا از کمبود فضا در مدارس ابتدایی که تا کنون براساس استاندارد پنج پایه تحصیلی ساخته می شدند و حتی این روند ساخت مدرسه هم اکنون نیز ادامه دارد و اصلاحی در آن صورت نگرفته است، مدارس دوره ابتدایی با مشکلات دیگری نیز دست و پنج نرم می کنند که مهمترین آن کمبود معلم در این دوره در برخی از استانهای بزرگ است.

به طور مثال در سال تحصیلی جاری، آموزش و پرورش شهر تهران با کمبود بیش از پنج هزار نیرو در دوره ابتدایی مواجه بود و مجبور شد از معلمان دوره راهنمایی و متوسطه که هیچ تخصصی در آموزش ابتدایی نداشتند و سالها در مقاطع دیگر تحصیلی فعالیت می کردند استفاده کند. کمبود معلم در دوره ابتدایی در سال جاری به حدی رسید که ابلاغ بسیاری از مدیران دوره راهنمایی یا متوسطه که دارای مدرک تحصیلی آموزش ابتدایی هستند ولی سالیان دراز در دوره راهنمایی و متوسطه مشغول به خدمت بودند لغو و به آنها ابلاغ شد که باید خود را برای تدریس در دوره ابتدایی آماده کنند که این بخش نامه اجباری موجب اعتراض بسیاری از افراد مشمول شد.

البته کمبود معلم در دوره ابتدایی به سال تحصیلی جاری بر نمی گردد و این مقطع تحصیلی برخلاف دو دوره راهنمایی و متوسطه که همواره با مازاد نیرو روبرو است با کمبود نیرو مواجه است و مسئله پیش رو این سئوال را در ذهن متبادر می کند که " آیا آموزش و پرورش قصد دارد که بار دیگر نیروهای جدیدی را با برگزاری آزمون در این دوره استخدام کند یا در نظر دارد با همین نیروی موجود اقدام به ایجاد دوره ششم تحصیلی کند؟"

ابهام در نحوه اجرای این مصوبه

یکی از موارد مبهم و سئوال برانگیز در اجرای این مصوبه، نحوه اجرای آن است که هریک از مدیران آموزش و پرورش برداشت شخصی خود را درباره اجرای آن مطرح می کنند. برخی از مدیران عنوان می کنند که تغییر ساختار آموزشی جدید از دوره ابتدایی شروع می شود و به تدریج به دوره راهنمایی و متوسطه تسری می یابد اما برخی از مدیران دیگر عنوان می کنند که این مصوبه همزمان در هر سه پایه تحصیلی اجرا می شود و تمام دانش آموزان کنونی مشمول این مصوبه می شوند.

این مبهم بودن نحوه اجرا و بلاتکلیفی موجب نگرانی دانش آموزان و خانواده های آنان شده است. به طور مثال دانش آموزان پنجم ابتدایی نمی دانند که در سال آینده باید به کلاس ششم بروند یا اول راهنمایی یا دانش آموزان پایه سوم متوسطه نمی دانند که باید دوره پیش دانشگاهی را سپری کنند یا در سیستم جدید دیگر نیازی به گذراندن این دوره نیست ؟

به هر صورت ساختار آموزشی 6-3-3 در یکی از اصلی ترین نهادهای قانونگذاری تصویب شده و اجرای آن از سال تحصیلی آینده آغاز می شود.