4۰ میلیارد ریال به شهرکهای صنعتی خراسان شمالی اختصاص می یابد

محمد رضا باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد، اظهار داشت: کارگروه اقتصادی و تولیدی استان با تامین بخشی از اعتبار 40 میلیارد ریال مورد نیاز برای ایجاد واحدهای کارگاهی و گازرسانی به شهرکهای صنعتی استان موافقت کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه برای گاز رسانی به داخل شهرکهای صنعتی استان از سوی شرکت گاز 20 میلیارد ریال اعتبار نیاز است و بر اساس تفاهمنامه بین شرکت گاز و شرکت شهرکهای صنعتی استان با تامین اعتبار مورد نیاز این شرکت می تواند عملیات گاز رسانی داخل شهرک را تا ورودی واحدهای صنعتی انجام دهد.

وی ادامه داد: تا قبل از تامین اعتبار شرکت گاز استان عملیات گاز رسانی را تا درب شهرکهای صنعتی انجام می داد.

باقری همچنین از احداث 32 واحد کارگاهی جدید در شهرک ها و نواحی صنعتی استان خبر داد و گفت: در این کارگروه با درخواست شرکت شهرک های صنعتی استان برای تامین اعتبار 20 میلیارد ریال برای ساخت 32 واحد کارگاهی موافقت شد.

وی اضافه کرد: این واحد های کارگاهی با هزینه پایین و اقساط در اختیار سرمایه گذاران و کار آفرینان صنایع کوچک قرار می گیرد.

وی یادآورشد: تاکنون در شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی 18 واحد کارگاهی احداث و در اختیار کار آفرینان قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی بیان کرد: در حال حاضر نیز هفت واحد کارگاهی جدید در شهرک صنعتی بیدک بجنورد در دست ساخت است که با اتمام این این واحدها در اختیار کار آفرینان قرار می گیرد.