گردهمایی تشکل های داوطلب سازمان فرهنگی هنری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی کامل نواب، رئیس مرکز تشکل های اجتماعی با اعلام این مطلب افزود: هم گرایی و هم اندیشی در جهت افزایش توان فعالیتهای تشکل های فرهنگی هنری، از جمله اهداف اصلی برگزاری این نشست است که با حضور دبیران این تشکل ها برگزار می شود.

وی افزود: این گردهمایی در نخستین گام به افزایش مشارکت های اجتماعی و فرهنگی با ایجاد شبکه های تعامل مردمی با هدف تشویق و ترغیب تشکل های مردمی همگون به همکاری با یکدیگر و ایجاد زمینه های همکاری با نهادها و سازمان های مرتبط در نظر گرفته شده است.

کامل نواب با بیان اینکه تقویت مشارکت تشکل ها به صورت تخصصی امری ضروری است، گفت: بهره گیری از انتقادات و پیشنهادات تشکل های فرهنگی هنری از زبان خودشان و تقویت کادر ویژه نظارتی، مشورتی و اجرایی تشکل ها در فعالیت هایشان از دیگر اهداف مرکز است.

رئیس مرکز تشکلهای اجتماعی خاطر نشان کرد: در این برنامه از 10 تشکل برتر که در زمینه های مختلف معارف اسلامی، امور شهروندی، تفریحات سالم، امور هنری، اجتماعی، علمی و فناوری اطلاعات، انقلاب اسلامی، فرهنگی و ادبی، حمایتی و خیریه ای فعالیت داشته اند، با حضور ریاست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تقدیر می شود.

به گفته وی این گردهمایی روز دوشنبه 16 اسفندماه 89 ساعت 16 تا 19 همراه با نمایشگاهی از دستاوردهای مرکز تشکل های اجتماعی و تشکل های فرهنگی هنری مناطق در فرهنگسرای گلستان برگزار می شود.