مقابله به مثل برای مبارزه با شبکه های ماهواره ای ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان شنبه شب در دیدار با اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور فعالیت صدها شبکه ماهواره و سایتهای اینترنتی توسط دشمنان اسلام را نمادی منکر دانست و گفت: این پدیده از شاخصهای چنگ نرم بر علیه اسلام و نظام است که باید با جدیت و برنامه ریزی این توطئه خنثی شود.

آیت الله سید یحیی جعفری ادامه داد: باید با استفاده از همین روشها به مقابله به مثل علیه دشمنان اسلام پرداخت و در این زمینه مسئولان فرهنگی کشور باید اقدام عملی انجام دهند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از روشهای ضربه زدن به کشور و نظام جنگ هشت ساله بود که این جنگ نیز نمونه ای از منکر بود اما مردم ما با هوشیاری در مقابل دشمنان ایستادند و امروز در جنگ نرم نیز اینچنین می کنند.

امام جمعه کرمان خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر موجب بالا رفتن آگاهی های مردم می شود و هم اکنون شاهد هستیم ملتهای جهان عرب بیدار شده اند و این نیز نمونه ای از تاثیرات امر به معروف است.

آیت الله جعفری افزود: این فریضه می تواند در برطرف کردن مشکلات اجتماعی و فرهنگی بسیار تاثیر گذار باشد اما باید با دقت و برنامه ریزی و توسط افراد آگاه انجام شود.

وی گفت: مسئولان باید برای افزایش تذکر لسانی و امر به معروف و نهی از منکر برنامه ریزی مناسبی داشته باشند.

