امضای تفاهمنامه حمایت از مساجد/نقش آفرینی مساجد در بیداری اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت‌الاسلام سیدعلی حسینی‌خراسانی شامگاه جمعه در جمع مدیران کانون‌های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان شرقی با اشاره به تاسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در سال 1371 اظهار داشت: در این مدت 10 هزار کانون تاسیس شده و برنامه توسعه این کانون‌ها نیز ادامه دارد.

حسینی‌خراسانی بر نقش‌آفرینی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در تحولات فرهنگی و اجتماعی تاکید کرد و افزود:‌ شعار دولت مکتبی احمدی‌نژاد نیز از ابتدا مسجد‌محوری بوده و زمینه توسعه کانون‌های مسجدی بیش از گذشته وجود دارد.

مدیر‌کل بازرسی و نظارت ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد ادامه داد: امضای تفاهمنامه با استانداران برای حمایت از مساجد در استان‌های مختلف کشور انجام شده و تلاش داریم تا در تمام استان‌ها این مهم انجام شود.

حسینی‌خراسانی خاطر‌نشان کرد: فعالان مسجدی افسران جنگ نرم هستند و باید رسالت مهم خود را در مقابله با جنگ نرم ایفا کنند.

وی تاکید کرد: ارتقای توانمندی و دانش و سواد در کنار به روز بودن باید مورد توجه فعالان مسجدی باشند تا بتوانند رسالت خود را ایفا کنند.

مدیر‌کل بازرسی و نظارت ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با اشاره به تاثیرگذاری نظام مسجدی انقلاب اسلامی در تربیت انسان‌های برجسته گفت: افرادی چون سیدحسن نصرالله‌، رهبر حزب‌الله لبنان ‌در دامن انقلاب اسلامی تربیت یافته‌اند و خود را سرباز رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌داند.

وی عنوان داشت: امروز نظام مسجدی‌ به عنوان یک ابرقدرت در جهان مطرح است و نقش مسجد در جهان امروز با توجه به تحولات جهانی مشخص می‌شود.

مدیر‌کل بازرسی و نظارت ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با اشاره به تحولات جهانی خاطرنشان کرد: با روند کنونی انقلاب‌های مردمی در جهان به زودی شاهد اضمحلال و نابودی استکبار جهانی خواهیم بود.

مساجد امروز در انقلاب‌های عربی نقش‌آفرینی می‌کند

مدیرکل بازرسی و نظارت ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در ادامه با اشاره به تحولات اخیر جهان اسلام گفت: مساجد امروز در انقلاب‌های عربی نقش‌آفرینی می‌کند و پشت استکبار جهانی را لرزانده است.

حسینی بر جایگاه مساجد در جهان اسلام و جنگ نرم تاکید کرد و با اشاره به آیات قرآنی در مورد عبودیت و نماز اظهار داشت: مقام عبودیت برتر از مقام نبوت بوده و این مسئله در نماز نیز یادآوری شده و مسجد نیز مرکز اقامه نماز است.

حسینی با اشاره به جایگاه مسجد در اسلام یادآور شد: ساخت مسجد در اسلام به عنوان نخستین پایگاه در اسلام مورد تاکید بوده و بزرگان اسلامی بر ساخت مسجد به عنوان یک اولویت مهم تاکید داشته‌اند.

مدیر کل بازرسی و نظارت ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد افزود: خادمی مسجد یکی از بزرگترین افتخارات در اسلام و ادیان الهی است ولی امروز برخی افراد از این افتخار بزرگ غافل هستند.

حسینی خاطرنشان کرد: بنا بر روایات اسلامی مسجد محل آسایش و مامن مومن است و مومن در مسجد همانند ماهی در آب است و علاوه برآن فرازهای بسیار ارزشمندی در مورد مسجد ذکر شده است.

وی تاکید کرد: مساجد امروز پشت استکبار جهانی را لرزانده است و نماز جمعه و مسجد امروز در انقلاب‌های ملل اسلامی منطقه نقش‌آفرینی کرده و در این انقلاب‌ها این جایگاه را در می‌یابیم.

مدیر کل بازرسی و نظارت ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با اشاره به نقش مساجد در جنگ نرم یادآور شد: امروز بچه‌های مسجدی سربازان جنگ نرم هستند و چشم مسلمانان جهان به انقلاب اسلامی ایران دوخته شده است.

حسینی تاکید کرد: با توجه به هویت متعالی فرهنگی و اجتماعی مساجد رسالت سنگینی بر عهده فعالان مسجدی و نخبگان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد وجود دارد.

مدیر کل بازرسی و نظارت ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد با بیان اینکه مساجد و فعالان مسجدی در امر الگو دهی به جامعه نقش موثری دارند، تاکید کرد: این نقش الگو دهندگی باید به صورت خاص مورد توجه باشد.