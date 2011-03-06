22 هزار نفر از اردبیل به ارودی راهیان نور اعزام می شود

سرهنگ جلیل بابازاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از این میزان هفت هزار نفر دانش آموز و 15 هزار نفر از عموم مردم هستند که در دو مرحله اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه مرحله اول اعزام کاروانها از 11 اسفند ماه آغاز و تا 25 همین ماه ادامه خواهد داشت، افزود: مرحله دوم نیز از 25 اسفند ماه تا 16 فروردین ماه سال آینده صورت می گیرد.

به گفته فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان آشنا شدن نسل جوانان بویژه دانش آموزان و دانشجویان با فرهنگ دفاع مقدس و میثاق بستن آنها با آرمانهای شهدا از مهمترین اهدف کاروانهای راهیان نور است.

وی بازدید از مناطق عملیاتی دهلاویه، فکه، شلمچه ، طلائیه و اروند رود را از جمله مکانهای دیدار کارونهای راهیان نور استان برشمرد و با اشاره به افرایش تعداد کاروانهای اعزامی در سال جاری در مقایسه با سال گذشته اضافه کرد: امسال برنامه های فرهنگی راهیان نور با کیفیت بهتری برگزار خواهد شد.

بابازاده سخنرانی، توزیع بسته های فرهنگی مانند کتابهای معرفی شهدا، شرح عملیاتهای مهم دوران دفاع مقدس، زندگینامه سرداران شهید استان و اجرای مسابقات فرهنگی و هنری را از جمله برنامه های فرهنگی کاروانها اعلام کرد.

در پایان شعار امسال کاروانهای راهیان نور را "راه شهدا راه بصیرت" عنوان کرد و ابراز داشت: نسل امروز بیش از گذشته برای و بهره مندی از فرهنگ ایثار و شهادت و فداکاریهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس نیاز دارد و این برنامه ها بصیرت آنها را در این زمینه افزایش خواهد داد.