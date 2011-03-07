۱۶ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

سرقت دفتر روزنامه اطلاعات دهلران در یک قدمی ایستگاه 110

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده روزنامه اطلاعات در شهرستان دهلران گفت: صبح روز گذشته با سرقت دفتر خود در خیابان اصلی شهر و نزدیک ایستگاه 110 مواجه شده ام.

علی کاور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: صبح روز یکشنبه وقتی خواستم به محل کار وارد شوم با قفل شکسته دفتر مواجه شدم.

وی بیان داشت: همه وسایل دفتر روزنامه به هم ریخته بود و خوشبختانه چیز خاصی از دفتر سرقت نشده بود.

کاور بیان داشت: آنچه برای خودم عجیب است اینکه دفتر در خیابان اصلی در نزدیکی فرمانداری و ایستگاه 110 قرار دارد.

وی گفت: هم اکنون این سرقت در دستور کار مسئولان انتظامی شهرستان دهلران قرار دارد.

 سرقت از مغازه های شهرستان دهلران طی چند سال اخیر باعث مشکلاتی برای مردم شهرستان شده است.

