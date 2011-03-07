سرقت دفتر روزنامه اطلاعات دهلران در یک قدمی ایستگاه 110

علی کاور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: صبح روز یکشنبه وقتی خواستم به محل کار وارد شوم با قفل شکسته دفتر مواجه شدم.
وی بیان داشت: همه وسایل دفتر روزنامه به هم ریخته بود و خوشبختانه چیز خاصی از دفتر سرقت نشده بود.
کاور بیان داشت: آنچه برای خودم عجیب است اینکه دفتر در خیابان اصلی در نزدیکی فرمانداری و ایستگاه 110 قرار دارد.
وی گفت: هم اکنون این سرقت در دستور کار مسئولان انتظامی شهرستان دهلران قرار دارد.
سرقت از مغازه های شهرستان دهلران طی چند سال اخیر باعث مشکلاتی برای مردم شهرستان شده است.
