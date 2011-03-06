کاظم فرهمند در گفتگو با مهر با بیان اینکه برخی از واحدهای مرغداری در استان البرز و قزوین معدوم شدند، گفت: قسمت عمده ای از واحدهای مرغداری در این 2 استان به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان معدوم شدند و در برخی از استانهای دیگر هم تعدادی از واحدهای مرغداری درگیر این بیماری هستند.

وی در خصوص عرضه تخم مرغهای آلوده به بازار گفت: وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی با کنترل واحدهای مرغداری از عرضه این تخم مرغها به بازار جلوگیری می کنند، ضمن آنکه محصول واحدهای مرغداری درگیر با این بیماری به مرور زمان کاهش می یابد.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه احتمال عرضه تخم مرغهای آلوده به بازار بسیار کم است، افزود: هم اکنون مقداری تخم مرغ از کشور ترکیه وارد و به بازار عرضه شده است.

وی به پرداخت خسارت به واحدهای مرغداری اشاره کرد و گفت: صندوق بیمه محصولات کشاورزی خسارت واحدهای مرغداری که درپی شیوع بیماری معدوم شدند را پرداخت می کند.

به گزارش مهر،به دنبال شیوع آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در واحدهای مرغداری تولید تخم مرغ به شدت کاهش یافت و قیمت این محصول با افزایش زیادی روبرو شد. در این میان، برخی از نمایندگان مجلس پیش از این از احتمال آلوده بودن تخم مرغها در بازار خبر داده بودند.