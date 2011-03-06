عملیاتهای خودسرانه نیروهای خارجی در افغانستان تنش زا است

به گزارش خبرنگار مهر از هرات، "عبدالجبار تقوا" که در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت می کرد هشدار داد که ادامه چنین عملیات هایی موجب افزایش تشنج ها و برانگیختن بیشتر احساسات مردم می شود.



وی افزود: طی دو عملیات نیروهای خارجی در افغانستان در یک هفته گذشته در ولایت تخار تنها خانه های مردم بیگناه و غیر نظامی هدف قرار گرفت و این عملیاتها که بدون اطلاع مقامات محلی انجام شده هیچ دستاوردی جز آزار و اذیت مردم نداشته است.

تقوا گفت: در تضاد با آداب و رسوم مردم، نیروهای خارجی بدون علت شبانه به خانه هایشان هجوم می آورند و آنان را می ترسانند.

وی هشدار داد که ادامه اینگونه اقدام های خودسرانه نیروهای خارجی بین مردم و دولت افغانستان فاصله می اندازد.



طی هفته گذشته در نتیجه دو عملیات نیروهای خارجی در ولایت کونار ده ها نفر از افراد غیر نظامی از جمله کودکان جان باختند که خشم و دولت و مردم افغانستان را به دنبال داشت.



"حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان عملیات نیروهای خارجی را خودسرانه و ناشی از استراتژی ناقص ناتو خوانده است.