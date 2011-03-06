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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۵۳

سه فیلم تا پایان سال در اهواز اکران می شود

سه فیلم تا پایان سال در اهواز اکران می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون سینمایی حوزه هنری استان خوزستان از اکران سه فیلم به عنوان اکرانهای پایان سال در سینماهای اهواز خبر داد.

مجتبی آقاکوچک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این هفته سه فیلم "دیگری"، "استخوانهای بابام" و  "داماد خجالتی" به ترتیب بر پرده سینما بهمن (سینما کودک و نوجوان اهواز)، قدس و اکسین خواهند رفت.

وی افزود: زمان شروع نمایش این فیلمها در سینماهای بهمن و قدس از امروز یکشنبه (پانزدهم اسفند ماه) و برای سینما اکسین نیز در هفته جاری خواهد بود.

آقاکوچک زاده تصریح کرد: در فیلم "دیگری" که برنده جایزه بهترین فیلم کودک از مراسم آسیا پاسیفیک شده است، محمدرضا فروتن و مریلا زارعی به کارگردانی مهدی رحمانی نقش آفرینی کرده اند. این فیلم دارای پروانه حمایت وزارت آموزش و پرورش بوده و برای دانش آموزان دوره راهنمایی و ابتدایی مناسب تشخیص داده شده از همین رو این فیلم در سینما بهمن و برای مدارس با تخفیفات ویژه به نمایش در می آید.

وی عنوان کرد: فیلمهای استخوانهای بابام و داماد خجالتی نیز هر دو در ژانر کمدی هستند و علاقمندان برای مشاهده اطلاعات کامل فیلمهای روی پرده میتوانند به نشانیwww.artKhuzestan.ir  مراجعه کنند.
کد مطلب 1267928

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