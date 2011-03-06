سه فیلم تا پایان سال در اهواز اکران می شود

مجتبی آقاکوچک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: در این هفته سه فیلم "دیگری"، "استخوانهای بابام" و "داماد خجالتی" به ترتیب بر پرده سینما بهمن (سینما کودک و نوجوان اهواز)، قدس و اکسین خواهند رفت.

وی افزود: زمان شروع نمایش این فیلمها در سینماهای بهمن و قدس از امروز یکشنبه (پانزدهم اسفند ماه) و برای سینما اکسین نیز در هفته جاری خواهد بود.



آقاکوچک زاده تصریح کرد: در فیلم "دیگری" که برنده جایزه بهترین فیلم کودک از مراسم آسیا پاسیفیک شده است، محمدرضا فروتن و مریلا زارعی به کارگردانی مهدی رحمانی نقش آفرینی کرده اند. این فیلم دارای پروانه حمایت وزارت آموزش و پرورش بوده و برای دانش آموزان دوره راهنمایی و ابتدایی مناسب تشخیص داده شده از همین رو این فیلم در سینما بهمن و برای مدارس با تخفیفات ویژه به نمایش در می آید.



وی عنوان کرد: فیلمهای استخوانهای بابام و داماد خجالتی نیز هر دو در ژانر کمدی هستند و علاقمندان برای مشاهده اطلاعات کامل فیلمهای روی پرده میتوانند به نشانیwww.artKhuzestan.ir مراجعه کنند.