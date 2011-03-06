جشنواره پویانمایی تهران در البرز آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، استان البرز به جمع استانهای نمایش دهنده آثار هفتمین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران پیوست.

این جشنواره پیش از ظهر یکشنبه همزمان با سه استان دیگر در محل کانون فرهنگی تربیتی رشد کرج و به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز در میان استقبال پرشور علاقمندان این هنر آغاز بکار کرد.

برای اولین بار در این دوره از جشنواره به جز تهران، استان‌های همدان و مازندران میزبان این رویداد هنری خواهند بود و به تازگی استان البرز به جمع استان‌های نمایش دهنده آثار جشنواره پیوسته است.

در تهران فیلم‌های منتخب جشنواره در سینما فلسطین، سپیده، سینما تک موزه‌ هنرهای معاصر و دو سالن ویژه‌ کودکان و نوجوانان کانون استان تهران به نمایش درمی آید.

همچنین در استان البرز و سایر استانها نیز در مجتمع فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان‌های مذکور فیلمهای منتخب جشنواره به نمایش درمی‌آید.

در کرج نیز این آثار توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان البرز در محل سالن کانون فرهنگی تربیتی رشد واقع در چهار راه طالقانی به نمایش درمی آید.

این جشنواره در بخش‌های مسابقه ایران، مسابقه دانشجویی ایران، مسابقه بین‌الملل، مسابقه دانشجویی بین‌الملل، نمایش ویژه، چشم‌انداز و فیلم‌های بلند طی روزهای 15 تا 19 اسفند توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در چهار استان تهران، همدان، مازندران و البرز برگزار می‌شود.