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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۷

رژیم صهیونیستی مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کرد

رژیم صهیونیستی مناطق مختلف نوار غزه را بمباران کرد

رسانه ها از چندین حمله هوایی رژیم صهیونیستی به نوارغزه طی ساعات شب گذشته خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، جنگنده های "اف 16" رژیم صهیونیستی شب گذشته در چندین نوبت مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کردند.

بنا بر اعلام شاهدان عینی، در یکی از این حملات گردشگاه "النور" در جنوب غزه هدف 2 فروند موشک قرار گرفت که منجر به تخریب و آتش گرفتن این مکان شد.

در حمله دیگر نیز اراضی کشاورزی فلسطینی ها در محله "الزیتون" در جنوب شرق غزه بمباران شد و در حمله سوم پایگاه "بدر" وابسته به گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس در جنوب غزه هدف 4 فروند موشک اف 16 قرار گرفت.

حمله آخر نیز در مرکز نوارغزه رخ داد. این حملات تلفات جانی در بر نداشت.

کد مطلب 1267930

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