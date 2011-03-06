نقد فیلم "کودک را دعا کنید" در خانه موزه شهید چمران

به گزارش خبرگزاری مهر، درآخرین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی نقد و بررسی سینمای غرب و فرقه‌های نوظهور، سید محمد حسینی، معاون فرهنگی سازمان آموزش حوزه هنری به تحلیل فیلم سینمایی "کودک را دعا کنید" می‌پردازد.

این فیلم که با قرار گرفتن در ژانر وحشت و دلهره برای پخش در قالب برنامه "سینما ماورا" انتخاب شده، محصول مشترک کشورهای آلمان و آمریکا است.

این برنامه دوشنبه 16 اسفندماه ساعت 14 در خانه موزه شهید چمران برگزار می‌شود. علاقمندان برای تماشای فیلم و حضور در این نشست می‌توانند به نشانی چهارراه سیروس، سرپولک، کوچه شهید بشیری مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن55634158 تماس بگیرند.