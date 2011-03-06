پیکر چهار شهید محیط بان در سنندج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه های دولتی پیکر چهار شهید محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان تشییع و برای خاکسپاری به بهشت محمدی سنندج انتقال داده شد.

در این مراسم که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار شد، پیکر مطهر محمود احمدی نژاد، معمر مرغوبی، کمال حسین پناهی و مسعود علیخانی از پرسنل محیط بانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان از روبروی مسجد جامع تا میدان انقلاب شهر سنندج بر روی دوش مردم تشییع شد.

حاضرین در این مراسم با سر دادن شعارهای مختلف "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" بار دیگر سیاست های دشمنان و عوامل ضد انقلاب در دشمنی با مردم استان کردستان را محکوم کردند.

روز جمعه و در جریان اقدامی مسلحانه چهار محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در روستای کانی بوچک "چشمه کوچک" در نزدیکی شهر سنندج مورد حمله قرار گرفته و هر چهار نفر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

تاکنون هیچ گروه و فردی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است و مسئولان استان کردستان نیز اطلاعاتی در این خصوص را مطرح نکرده اند.