استانهای تولیدکننده پسته نیازمند توجه بیشتر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، در جلسه ای که شنبه شب با حضور نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، رئیس و معاون موسسه تحقیقات پسته کشور، رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و مسئولان شهرستان اردکان تشکیل شد مشکلات و نیازهای ایستگاه تحقیقات پسته اردکان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

محمدرضا تابش در این جلسه بها دادن به پژوهش و تحقیقات کاربردی را راهبردی برای کاهش مشکلات بخش کشاورزی دانست و با بیان اینکه شهرستان اردکان با داشتن تنوع زیاد و ذخایر ژنتیکی منحصربفرد در زمینه پسته، شایسته توجه بیشتر است، افزود: طرحهای پژوهشی با لحاظ کردن نیازهای صنعت پسته کشور به اجرا درآید و مسئولان امر نیز باید نسبت به تامین اعتبارات مورد نیاز اهتمام لازم را داشته باشند و به گونه ای عمل نشود که عمده بودجه بخش تحقیقات صرف پرداخت هزینه های جاری مراکز تحقیقاتی شود.

تابش در بخش دیگری از سخنانش کمبود آب و پائین بودن بازده مصرف آن در بخش کشاورزی را معظلی دانست که متاسفانه علی رغم بدیهی بودن این مشکل، تاکنون گامهای عملی در جهت اصلاح الگوی مصرف آب سطح باغات و مزارع کمتر مشاهده شده و لازم است ضمن ارائه طرحهای پژوهشی مفید و توجیه کافی کشاورزان، پروژه های مدیریت مصرف آب در باغات به اجرا درآید تا کشاورزان با مشاهده اثرات مثبت آن نسبت به تغییر تدریجی الگوی مصرف آب اقدام کنند.

در صورت بی توجهی به پسته آمریکا گوی سبقت را از ایران می رباید

وی با بیان اینکه میزان تولید پسته ایران در هر هکتار حدود یک تن و در آمریکا که رقیب اصلی ما به شمار می رود سه الی چهار تن است ابراز نگرانی کرد که در صورت بی توجهی به امور تحقیقات و پژوهش در پسته، آمریکا طی چند سال آینده گوی سبقت را از ما خواهد ربود و به تولیدکننده اول جهانی پسته تبدیل خواهد شد.

تابش با توجه به کاشت پسته در دو استان کشور و درآمد ارزی سالیانه حدود یک میلیارد دلاری آن خواستار توجه جدی دولت و نمایندگان مجلس به تصویب اعتبارات لازم به خصوص در امر تحقیق و پژوهش برای افزایش تولید این محصول در کشور شد.

در ادامه نماینده مردم اردکان در مذاکره تلفنی با رئیس سازمان تحقیقات کشاورزی کشور نسبت به پیگیری چگونگی تقویت اعتبارات و تامین نیروی انسانی مورد نیاز این ایستگاه و در مذاکره با معاون عمرانی استاندار و مدیران کل آب منطقه ای و مسکن و شهرسازی استان نسبت به تعیین محل حفر چاه و انتقال آب مورد نیاز ایستگاه اردکان اقدام کرد.

رئیس موسسه تحقیقات پسته کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه کمبود بودجه در خصوص اجرای طرحهای تحقیقاتی از مشکلات عمده پیش روست، افزود: هدف این موسسه از اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه پسته، رسیدن به راهکارهای اجرایی در زمینه کاهش مشکلات این بخش است و از انجام اموری که به گفته وی "کارهای ویترینی" است به طور جد پرهیز خواهد شد.

در پایان حاضرین به مناسبت هفته درختکاری، چندین نهال پسته در باغ ایستگاه تحقیقات پسته اردکان غرس کردند.

ایستگاه تحقیقات پسته شهرستان اردکان بعنوان تنها ایستگاه تحقیقاتی پسته در استان یزد و هفتمین ایستگاه تحقیقاتی پسته کشور در سال 1385 با مساحتی بالغ بر 10 هکتار و با امکاناتی همچون ساختمان اداری، چاه و استخر آب، باغ تحقیقاتی و . . .با پیگیری های چندین ساله نماینده مردم در مجلس راه اندازی و تاکنون بیش از چهار طرح تحقیقاتی را به اتمام رسانده و یا در دست اجرا دارد.