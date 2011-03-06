به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم دریافت استوارنامه سفیر ایران در هائیتی، گارسیا پیروال رئیس جمهور هائیتی با تقدیر از کمکهای غذایی و دارویی جمهوری اسلامی ایران به زلزله‌ زدگان کشورش و ابراز همدردی دولت و ملت ایران، خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش فناوری و اقتصادی شد.

رئیس جمهور هائیتی با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران و سابقه درخشان ملت ایران در عرصه‌های جهانی، به رضایت کشورش در استفاده از تراکتورهای ساخت ایران اشاره و از حضور بازرگانان، سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع ایرانی در طرحهای اقتصادی هائیتی استقبال کرد.

وی ابراز امیدواری کرد بتواند در آینده نزدیک از ایران دیدار کند.