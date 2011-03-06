  1. سیاست
  2. سایر
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۱:۴۹

در دیدار سفیر ایران مطرح شد؛

قدردانی رئیس جمهور هائیتی از کمک‌های ایران

قدردانی رئیس جمهور هائیتی از کمک‌های ایران

رئیس جمهور هائیتی در مراسم دریافت استوارنامه سفیر ایران در هائیتی، از کمک‌های ایران به این کشورش تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم دریافت استوارنامه سفیر ایران در هائیتی، گارسیا پیروال رئیس جمهور هائیتی با تقدیر از کمکهای غذایی و دارویی جمهوری اسلامی ایران به زلزله‌ زدگان کشورش و ابراز همدردی دولت و ملت ایران، خواستار گسترش هرچه بیشتر روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف به ویژه در بخش فناوری و اقتصادی شد.

رئیس جمهور هائیتی با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران و سابقه درخشان ملت ایران در عرصه‌های جهانی، به رضایت کشورش در استفاده از تراکتورهای ساخت ایران اشاره و از حضور بازرگانان، سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع ایرانی در طرحهای اقتصادی هائیتی استقبال کرد.

وی ابراز امیدواری کرد بتواند در آینده نزدیک از ایران دیدار کند.

کد مطلب 1267934

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها