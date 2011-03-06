"رنگو" با صدای جانی دپ پیشتاز جدول فروش شد

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی این فیلم که جانی دپ را به عنوان صداپیشه در اختیار داشت روز جمعه در 3917 سالن سینما 5/9 میلیون دلار فروخت.



فیلم "دایره تعمیرات" محصول یونیورسال و با نقش آفرینی مت دیمن رتبه دوم جدول فروش را به خود اختصاص داده است. این فیلم که در 2840 سالن سینما به نمایش در آمده با فروش 7/6 میلیون دلاری جایگاه دوم ر ادر اختیار گرفته است.



رتبه سوم جدول فروش با 5/3 میلیون دلار در اختیار فیلم تازه اکران شده "وحشیانه" قرار گرفت. این فیلم نخستین روز اکران خود در آمریکای شمالی را در 1952 سالن سینما گذراند.



فیلم کمدی "هال پس" هم که در 2950 سالن به نمایش درآمده با فروش 7/2 میلیون دلاری در جایگاه چهارم ایستاد. رتبه پنجم جدول فروش روز جمعه هم در اختیار یک فیلم کمدی است. کمدی رمانتیک "باهاش کنار بیا" در 2920 سالن 9/1 میلیون دلار فروخت. رتبه‌های ششم تا دهم جدول فروش هم به ترتیب در اختیار فیلم‌های زیر است:

"ناشناخته" با 8/1 میلیون دلار در 2917 سالن، "سخنرانی پادشاه" با 6/1 میلیون دلار در 2240 سالن، "من شماره 4 هستم" با 6/1 میلیون دلار در 2903 سالن، "نومئو و ژولیت" با 5/1 میلیون دلار در 2984 سالن و "امشب مرا به خانه ببر" با 2/1 میلیون دلار در 2003 سالن.