دخالت آمریکا در لیبی اشتباه بزرگی است/ کانال سوئز در اختیار مسلمین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشگر پاسدار دکتر سید حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در همایش نماز نیروهای مسلح که با حضور مقامات کشوری و لشگری و مسئولان این ستاد صبح امروز یکشنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص تحولات اخیر منطقه اظهار داشت: آنچه امروز در این کشورها رخ داده یک بیداری اسلامی است و مردم آنها به دنبال نجات کشور و حذف دیکتاتورها هستند.

وی با اشاره به شعارهای مردم در این کشورها تصریح کرد: این شعارها نشان دهنده آن است که ملت‌ها علیه فساد و دیکتاتوری و تحقیر از سوی استکبار و رژیم صهیونیستی قیام کرده‌اند.

فیروزآبادی با بیان اینکه امروز یکی از پایه های اقتدار آمریکا که بر دوش دیکتاتورها بود، به لرزه در آمده، اظهار داشت: به همین دلیل آنها چند روزی در حالت سردرگمی بودند و مواضع روشنی نگرفتند و همین حیرانی آنها موجب شد تا ملتها انقلاب خود را پیش برده و به مرحله‌ای از تثبیت برسانند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح "نفت" را مهمترین دغدغه آمریکایی ها در منطقه دانست و عنوان کرد: وقتی مردم لیبی پالایشگاه‌ها را تصرف کرده و تهدید به بستن شیرهای نفت کردند، باز هم آمریکایی ها احساس خطر نداشتند ولی وقتی شیرهای نفت بسته شد، آمریکایی ها از خواب غفلت پریدند و گفتند قذافی باید برود و علیه او موضع گرفتند اما این موضع‌گیری در حمایت از مردم انقلابی لیبی نبود بلکه به خاطر آن بود که قذافی نتوانست جریان نفت را برقرار نگه دارد.

وی با اشاره به ورود نظامی آمریکایی ها به عراق و افغانستان خاطر نشان کرد : دخالت نظامی آمریکا در لیبی اشتباه بزرگی است چرا که آنها یک بار در تله عراق و افغانستان گیر افتادند بنابراین با احتیاط بیشتری در لیبی وارد شدند.

عضو شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه لیبی برای امریکا با عراق و افغانستان فرق دارد، گفت: در آنجا مردم گرفتار دیکتاتورهای ضداسلام بودند و حمله به آنها برای مردم لذت داشت و آن را راه نجات خود می دیدند ولی در لیبی مردم خودشان قیام کردند و دیکتاتور نفس‌های آخر را می کشد پس این دخالت آمریکا چه معنایی می‌دهد؟

فیروزآبادی افزود: شاید تنها کاری که آمریکایی ها بتوانند در لیبی بکنند تعیین مناطق ممنوعه برای پرواز هواپیماها و بالگردهای قذافی باشد و یا اینکه بخواهند محل سکونت قذافی را بمباران کنند که البته قذافی هم یک فرد نظامی است و احتمالا در کاخ خود حضور ندارد و این اقدام امریکایی‌ها بی‌فایده و تنها برای خودنمایی است.

وی تصریح کرد: دخالت امریکا در لیبی انقلاب مردمی را در منطقه تقویت خواهد کرد چرا که در این صورت مردم بیشتر چهره آنها را خواهند شناخت.

فیروزآبادی در ادامه با اشاره به عبور ناوگروه ارتش از کانال سوئز و حضور در دریای مدیترانه ، گفت: این یک برنامه آموزشی از پیش تعین شده بود تا دانشجویان دریایی بتوانند دوره کارآموزی خود را طی کنند.

وی: این سفرها قبلا هم به بنادر دیگر کشورها انجام شده و این بار سفر به بندر لاذقیه سوریه در دستور کار بود که خوشبختانه در شرایطی انجام شد که فرعون مصر به سوراخ شرم‌الشیخ خزیده و کانال سوئز در اختیار مسلمین بود و ناوهای ما با افتخار و احترام از انجا عبور کردند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح افزود: امروز بیشتر از همه رژیم صهیونیستی از سقوط دیکتاتورهای منطقه ناراحت است چرا که وجود این رژیم به دلیل تایید آنها بود.

فیروزآبادی عنوان کرد: هر حکومت دیگری که بنا بر خواست مردم منطقه در این کشورها روی کار بیاید قطعا متحد اسرائیل نخواهد بود بنا بر این امروز گره دستمال دور گردن آمریکایی ها نیز تنگ‌ تر شده است.

وی اظهار داشت: اسرائیلی‌ها فریاد زدند که ایران می‌خواهد در دریای مدیترانه ابراز قدرت کند که دیدیم این طور نبود البته اقتدار ایران برای همه مشهود است و خود اسرائیلی ها هم این را می‌دانند و این فریادها بی ‌فایده‌ است.