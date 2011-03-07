احداث تونل مشترک تأسیسات در بلوار حرم به جمکران ضروری است

حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم با اشاره به بلوار پیامبر اعظم (ص) به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی و مهم قم، بیان داشت: این پروژه با تکنولوژی و دانش روز در حال انجام است و ما باید شاهد آن باشیم که این محور یکی از سنبل‌های توسعه یافتگی در شهر قم باشد.



وی احداث تونل مشترک تأسیسات شهری را یکی از ضرورت‌های این پروژه دانست و افزود: شورای شهر اخیرا مصوبه‌ای را در قالب یک طرح با موضوع الزام شهرداری به اجرای تونل مشترک تاسیسات در پروژه پیامبر اعظم(ص) به تصویب رسانده است و به اعتقاد ما شهرداری با هماهنگی سایر دستگاه‌های خدمات رسان آب، برق، گاز و مخابرات باید نسبت به احداث این تونل اقدام نماید تا ما شاهد باشیم این محور از بابت بحث تاسیسات شهری نیز در حد مطلوبی باشد.



بختیاری با تأکید بر اینکه این کار نیازمند کمک مجموعه دستگاه‌های خدمات رسان است، خاطر نشان کرد: تکلیف شده که این کار انجام شود و دستگاه‌های دیگر هم قانونا مکلف هستند شهرداری را در اجرای این تونل کمک و یاری کنند.



وی در ادامه بیان داشت: تونل مشترک تاسیسات تونلی است که همه تأسیسات شهری از آن عبور می‌کنند و با اجرای آن خسارات و به هم ریختگی‌هایی که ما در سطح شهر از باب اینکه هر کدام از دستگاه‌ها جهت اصلاح و یا بهره برداری از تاسیسات خود دائما اقدام به حفاری می‌کنند، با آن رو به رو هستیم مرتفع خواهد شد.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم بحث حفاری‌ها در شهر قم و کشور را به عنوان یک معضل و مشکل عنوان کرد و افزود: سازمان‌های حفار هر موقع که بخواهند اقدام به حفاری‌های مکرر و بعضا غیر ضرور می‌کنند که با این کار هم شهروندان دچار مشکل می‌شوند و هم هزینه‌های زندگی شهری و دستگاه‌ها بالا می‌رود و ما اگر به سمت احداث تونل مشترک حرکت کنیم از جمیع جهات توانسته‌ایم بهره وری را در شهر خود افزایش دهیم.



وی اظهار داشت: برخی بافت‌ها مثل بافت قدیم مشکلاتی دارد و ما شاید نتوانیم به راحتی بحث تونل را در آن مناطق اجرا کنیم اما محور پیامبر اعظم(ص) یک محور بکر و دست نخورده است و شرایط برای اجرای این بحث فراهم می‌باشد و تنها نیازمند همت، برنامه ریزی و هماهنگی بین دستگاه‌ها است.



پروانه‌های ساختمانی که 5 سال از عمر آن‌ها می‌گذرد تا پایان سال 90 اعتبار دارند



بختیاری در بخش دیگری از سخنان خود وجود ساختمان‌های نیمه کاره در سطح شهر را یکی دیگر از مشکلات شهر قم عنوان کرد و گفت: تا قبل از این شورا مصوبه‌ای داشت که طی آن اعلام شده بود که کلیه پروانه‌های قدیمی که 5سال از عمر آن‌ها می‌گذرد صرفا تا پایان سال 89 اعتبار خواهند داشت اما شورا به منظور مساعدت بیشتر به مردم اخیرا مصوبه جدیدی را گذرانده است.



وی به مشکل‌‌ رها کردن ساختمان نیمه کاره در شهر قم اشاره کرد و افزود: تا پیش از این افرادی در حدود 10 یا 15 سال قبل اقدام به گرفتن پروانه‌های ساختمانی کرده و بنایی را به صورت نیمه کاره ایجاد کرده بودند و هیچ الزامی برای اینکه آن‌ها کار خود را به پایان برسانند صرفا به دلیل داشتن پروانه وجود نداشت.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در این خصوص اضافه کرد: شورا با 5 ساله و زمان دار کردن پروانه‌های ساختمانی به دنبال این بود که بتواند یک نظام و سر و سامانی به بحث ساخت و ساز در داخل شهر بدهد که مصوبه‌ای را گذراند و برای افرادی که از قبل پروانه گرفته بودند پایان امسال را به عنوان پایان فرصت و اعتبار پروانده‌های قدیمی اعلام کرد اما اخیرا برای کمک بیشتر به مردم مصوبه جدیدی را به تصویب رساند.



وی در خصوص مصوبه جدید شورا در خصوص پروانه‌هایی که 5 سال از تاریخ صدور آن‌ها می‌گذرد، بیان داشت: در مصوبه جدید کلیه پروانه‌هایی که 5 سال از عمر آن‌ها می‌گذرد به شرط آنکه حداقل 30 درصد پیشرفت فیزیکی شامل اجرای کامل فنداسیون و برپا نمودن ستون‌ها در ساختمان انجام شده باشد، این پروانه‌ها تا پایان سال 90 نیز اعتبار خواهند داشت تا فرصتی باشد برای اینکه همه ساختمان‌های نیمه کاره بتوانند تا پایان سال آینده کار خود را تمام کنند و پایان کار بگیرند.



