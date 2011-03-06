مدیران به مناطق محروم شهر کرج توجه ویژه ای کنند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مدیران شهرداری کرج ظهر یکشنبه با حضور در دفتر امام جمعه کرج در نشستی صمیمی با عضو مجلس خبر گان رهبری از رهنمودهای وی برای مدیریت بهتر شهر بهره بردند.

حجت الاسلام محسن کازرونی ضمن ارائه توصیه هایی به مدیران شهری خواستار زدودن سیمای محرومیت از مناطق محروم شد.

وی همچنین از تلاشهای شهرداری کرج ارائه خدمات به شهروندان و جلب رضایت شهروندان را مطلوب ارزیابی کرد و بر اطلاع رسانی بیشتر در خصوص فعالیت ها وبرنامه های شهرداری کرج تاکید کرد.

امام جمعه کرج همچنین با اشاره به وجود مناطق محروم در شهر بر لزوم توجه هرچه بیشتر مدیران شهری به این مناطق و زدودن سیمای محرومیت از سیمای این مناطق تاکید کرد.

ارائه خدمات عادلانه به تمام نقاط شهر رویکرد مدیریت شهری

بنابراین گزارش در این دیدار سیدعلی آقازاده شهردار کرج ضمن ارائه گزارشی از اهم فعالیتهای در دست انجام شهرداری، با تاکید بر جدیت شهرداری در ارائه خدمات و اجرای پروژه های زیرساختی، رویکرد شهرداری را توجه به مناطق کمتر توسعه یافته و ارائه خدمات عادلانه در اقصی نقاط حوزه شهرداری برشمرد.

همچنین در پایان این دیدار مهندس صدرایی، مدیر منطقه 5 شهرداری با ارایه گزارشی از مهم ترین فعالیت های شهرداری این منطقه، آغاز فصل تغییر و تحول اساسی در منطقه 5 را نوید داد.

صدرایی با اشاره به پروژه های بزرگ در حال اجرا و توافقات بی سابقه شهرداری با مالکین اراضی موجود در منطقه ، توجه به مناطق محروم و مناطقی که در سالهای گذشته به جهت مشکلات پیش روی مدیران شهرداری ، از قافله توسعه و نوسازی جا مانده بودند را سیاست وراهبرد اصولی شهرداری منطقه 5 دانست و اظهار امیدواری کرد با تمهیدات اندیشیده شده در مجموعه شهرداری هرچه زودتر چهره این منطقه دگرگون شود.

منطقه پنج شهرداری کرج بخش عمده ای از مناطق محروم کرج را در خود جای داده است.